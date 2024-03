Dramático relato de un padre en Córdoba: "Mis hijos me roban para comprar droga"

Antonio es papá de dos jóvenes adictos a las drogas, que le roban todo para obtenerla a cambio. Se trata de un caso más de una infinita lista de familias en Córdoba, que lo único que piden es salvar a sus hijos de este flagelo. Este caso puntual tiene lugar en la zona noroeste de la ciudad capital.

Uno de sus hijos tiene 23 años, mientras que otro tiene 16. Asegura que uno de ellos ya no es reconocible debido al consumo excesivo de una droga conocida como "pipazo". La transformación fue tal, que Antonio denunció que sus hijos le roban lo que sea para poder conseguir la droga. Teme, además, que puedan matar o ser asesinados.

Ha buscado ayuda en todas partes para tratar al más joven, al lamentar que al más grande ya lo perdió. Antonio se enfrenta a obstáculos legales y burocráticos porque para poder internar al más chico se requiere de una orden judicial o el consentimiento voluntario, que resulta inalcanzable ya que los jóvenes no tienen la capacidad de decidir lo mejor para ellos mismos debido a su dependencia.

A mi hijo mayor ya lo perdí

En diálogo con Cadena 3, el padre aseguró que se puede conseguir drogas en cualquier punto de la ciudad de Córdoba y criticó a las autoridades por ser conscientes del problema y que no hagan nada al respecto.

"Al más chico lo puse en un colegio técnico para que aprendiera más. Al principio él me decía que tenía que quedarse más tiempo en el colegio, yo le creía y lo dejaba. Después de un tiempo me di cuenta que tenía dos horas nomás de clase, luego se quedaba en la calle jugando con los compañeros, hasta que no quiso más el colegio y dejó todo. Mí otro hijo, de 23 años, también está consumido ya", dijo Antonio.

El papá señaló que debe estar permanentemente atrás de sus hijos para saber qué están haciendo y sostuvo que ya no sabe qué más hacer. No puede lograr que ellos traten su adicción porque la ley de salud mental actualmente establece que la internación debe ser por voluntad propia. "Si no, esto tiene que ser por vía judicial. Ellos no quieren hacer nada que sea voluntario", dijo Antonio.

Y añadió, con profundo dolor: "A mi hijo mayor ya lo perdí. Mezcla el porro con la droga y ahora anda en el pipazo. Está todo el día en mi casa, muchas veces durmiendo durante el día. De noche, los dos empiezan a pedir comida, que quieren plata, que quieren esto, que quieren aquello... Y si no les das algo, se ponen agresivos y salen a la calle. Y tenés que estar cuidándolos".

Antonio relató que sus hijos le han robado hasta el jabón, el aceite y la sal para cambiarlo por droga. "Todo lo que tenían en su habitación lo han vendido, cambian cualquier cosa por droga. Como no tienen más nada, empezaron a robarme a mí.

También recordó una oportunidad en la que le comentó la situación a la Policía de Córdoba y los oficiales le dijeron que, si meten preso a sus hijos, a los dos meses vuelven a salir a la calle. "Me dijeron que es un problema judicial", contó en diálogo con Cadena 3.

Sobre el final, el padre de los dos jóvenes insistió con cambiar la ley para que sus hijos puedan ser tratados y salvarse de las adicciones. "Tenemos que salvar nuestros hijos, son nuestra juventud. Si no, se nos va a ir de las manos. No vamos a tener juventud de acá a 30 años más", completó.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.