Conmoción en Lanús por el crimen de Morena: último adiós de familiares y vecinos

Desde la noche del miércoles se viven momentos de tristeza y dolor en el entierro de Morena Domínguez. Las exequias que se llevaron a cabo en la casa donde vive Hugo, su papá.

Dentro y fuera del domicilio, familiares y vecinos expresaron sus condolencias y bronca, en una despedida más que dolorosa para el barrio Villa Diamante de Lanús.

“No hay patrulleros cuando los llamas, pero ahora hay uno (cero kilómetros) en cada esquina. ¿Nos están cargando? Estamos velando una nena”, dijo a Cadena 3, indignada, María, una vecina de Lanús.

“Estamos podridos. Dejen de pelearse los políticos y hagan algo. Nos están tomando el pelo. Tengo hijos. Si a mi hijo le pasara esto, yo prendo fuego la Casa Rosada”, admitió.

“Que vengan todas las noches el intendente y el gobernador. Que vayan a alas estaciones de servicio y van a encontrar a los policías tomando café”, contó.

“Hagan un me a culpa, los políticos y los jueces. Tienen la culpa, porque les ponen guita y a la tarde los choros están otra vez en las motos. Estas cosas indignan, están cargando a la gente. Tengo importancia. El miedo de mi hijo es el miedo que le trasmito yo. Siempre lo dije: hasta que no haya una muerte esto no va a parar. Esa es la bronca mía”, finalizó.

El cortejo fúnebre salió de la casa, pasaron por la puerta de la escuela y luego fueron hasta el cementerio de Lanús ubicado en la calle Aguilar 3302.

En el velatorio íntimo participaron familiares, vecinos, amigos de Morena y el cuerpo docente de la Escuela N°60 donde la menor concurría y a donde se dirigía cuando fue abordada por dos motochorros.

Durante la madrugada su abuelo, Fabio García, se mostró conmovido y pidió que los acusados "se pudran en la cárcel": "No es justo que maten a una niña por un celular que no servía y 100 pesos".

Asimismo, padres de alumnos del colegio realizaron una ceremonia en la puerta de la institución donde colocaron velas, una bandera que dice "Justicia por Morena" y carteles.

En las últimas horas se dio a conocer el resultado preliminar de la autopsia que reveló que la menor de 11 años sufrió un fuerte golpe en el estómago que le generó una hemorragia interna: "Se le reventó el hígado y el riñón".

Informe de Orlando Morales.