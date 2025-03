Arrancó la primera audiencia del juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez

"Una de mis hijas en el auto me dijo que sospechaba de Néstor y yo le dije que no podía creer lo que me estaba diciendo", relató Eleonora, la mamá de Catalina.

06/03/2025 | 15:20Redacción Cadena 3