Alejandra Conti: "La causa Malvinas se usó demagógicamente en los últimos años"

El presidente Javier Milei realizó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y manifestó que "un país soberano debe ser primero un país próspero".

Asimismo, reafirmó el pedido de la soberanía de las Islas Malvinas y que debe hacerlo un gobierno que no sea "corrupto" ni que haga alianzas "con dictadores" porque el reclamo es "poco serio".

El Presidente aseguró que su concepción de soberanía está vinculada a un modelo de país exitoso: "Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y no nos conformamos con menos".

Las declaraciones de Milei marcaron un giro discursivo frente al tradicional reclamo argentino por la vía diplomática y bilateral, ya que pone el foco en la voluntad de los isleños como condición para recuperar la soberanía efectiva.

La periodista y politóloga Alejandra Conti, en diálogo con Cadena 3, cuestionó si se trata de "una nueva estrategia diplomática de Cancillería o una iniciativa personal de Milei", inclinándose por lo segundo dados sus antecedentes. Sin embargo, destacó la necesidad de analizar si hay un trasfondo oficial detrás de su discurso.

Conti, quien visitó las islas por última vez en 2022, contrastó la postura de Milei con la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, de corte "nacionalista y conservador", quien se opone a reconocer identidad a los isleños, alineándose con la línea del kirchnerismo que los calificó como "ocupas" y cortó colaboración con Gran Bretaña.

Recordó, sin embargo, el enfoque de Guido Di Tella en los '90, quien buscó un acercamiento enviando ositos y tarjetas navideñas a los kelpers: "En 1999, cuando estuve en las islas, había curiosidad y cordialidad hacia los civiles argentinos, algo que cambió con la hostilidad kirchnerista".

Para Conti, las políticas de las últimas dos décadas, enfocadas en "consignas para el frente doméstico" más que en una verdadera política de Estado, dejaron a Argentina "en el mismo lugar que el 14 de junio de 1982".

"Después con el advenimiento del kirchnerismo y una política mucho más hostil, que a mí me parece que no es una política de Estado, era una política de consignas para el frente doméstico y quedar bien o tener una posición nacionalista más fuerte, se eligió esto, que es una estrategia: hostigarlos o llamarlos ocupas, como lo hizo Cristina Kirchner en algún momento, y cortar todo tipo de colaboración también con Gran Bretaña", explicó la periodista.

En ese marco, criticó la falta de avances diplomáticos, como la pérdida del voto de Sierra Leona en la ONU por no trabajar relaciones bilaterales, mientras los isleños negociaron la pesca con ese país.

"Han pasado 43 años y no hemos avanzado un centímetro. La verdad es esa. Es más, si bien la causa se mantiene vigente en los foros internacionales, como por ejemplo en la ONU, vemos cuestiones que si no fueran tan dramáticas para nosotros sería ridículo, por ejemplo, perder el voto de Sierra Leona en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, simplemente porque no trabajamos bien esa relación bilateral", precisó.

También señaló el caso de España, que, lejos de apoyar a Argentina tras el Brexit, mejoró aranceles para la pesca malvinense que llega a Vigo. "Se creyó, se comentó muy livianamente que como Gran Bretaña había dejado la Unión Europea, entonces España iba a tener una posición más cercana a nosotros en contra de Gran Bretaña y nos iba a beneficiar de alguna manera. ¿Qué sucedió? Lo contrario".

La politóloga subrayó que la guerra alejó a Argentina de una posición ventajosa previa al conflicto, cuando las islas dependían del país para combustible y comunicaciones, como reflejaba el acuerdo de 1971. "Perder una guerra no es como perder un partido de fútbol. No podemos volver a foja cero", dijo, apuntando a un mundo geopolítico transformado por China, Rusia y la proyección británica hacia la Antártida. "Seguimos con herramientas de hace 50 años y así no avanzaremos", advirtió.

Conti planteó la paradoja de recuperar las Malvinas sin que los isleños quieran ser argentinos y llamó a una política de Estado seria, no demagógica: "No se trata de trabajar para la tribuna, sino en foros internacionales".

"Esta cuestión de Malvinas fue utilizada demagógicamente y a los fines de la propaganda interna, pero no hubo tal política de Estado. Si una política de Estado consiste solamente en decir que 'las Malvinas son argentinas' y en llevar más o menos unas negociaciones sin demasiado entusiasmo en el nivel diplomático, no es una política de Estado eso", cuestionó.

Sobre Milei, Conti insistió en que su discurso requiere claridad: "¿Es una estrategia o una postura ideológica? Sin explicarlo, no se entiende qué hay detrás". Mientras la causa sigue viva, el desafío diplomático permanece intacto, tan lejos como hace cuatro décadas.

