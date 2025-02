Adler, sobre la fuga de presos en CABA: "Hace falta decisión y transparencia"

La ciudad de Buenos Aires enfrenta un alarmante fenómeno de fugas en sus comisarías, una situación que genera gran preocupación entre ciudadanos y especialistas en seguridad.

Daniel Adler, especialista en seguridad y contraterrorismo urbano, advirtió en diálogo con Cadena 3 que "es algo que técnicamente no debería o no podría pasar". Además, destacó que la problemática de la seguridad en Argentina es más profunda de lo que parece: solo el 20% de los delitos se denuncian, lo que significa que el 80% de las víctimas no reporta los hechos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su vez, detalló que de los casos denunciados, apenas el 2% resulta en una orden de captura, lo que plantea interrogantes sobre la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Para Adler, "es extremadamente difícil encarcelar a un criminal en Argentina", y el aumento de fugas solo agrava esta percepción. En lo que va del año, "ya se han registrado tres fugas en un periodo de 47 días, un número que pone en jaque la seguridad en la capital", sostuvo.

Frente a esta situación, el especialista propuso una serie de medidas para abordar el problema, incluyendo la creación de una unidad de asuntos internos que garantice la calidad del trabajo policial y la implementación de controles de calidad en las instalaciones penitenciarias. "Si una ventana no se puede abrir en un hotel, en una unidad penitenciaria no debería abrirse tampoco", sostiene.

Otro aspecto que preocupa a Adler es la falta de acción de las autoridades, lo que atribuye al miedo, la falta de decisión política y la arrogancia en algunos sectores. "La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por no recibir ayuda y por no generar contrainteligencia ciudadana", afirmó. Para enfrentar la situación, también mencionó la posibilidad de establecer cárceles privadas, una medida que podría aliviar la crisis carcelaria y garantizar un mejor control de los reclusos.

El especialista concluyó que "un ministro, un intendente, un alcalde no debe de pasar la pelota", enfatizando la necesidad de asumir responsabilidades y tomar decisiones firmes para mejorar la seguridad en la capital. "Sobran lugares en Capital Federal donde se puede construir un centro de detención que garantice la seguridad de todos los porteños y argentinos", finalizó.

Entrevista de "Ahora País".