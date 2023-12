"Sin el agro, el cambio climático no se puede frenar"

Según manifestó el ruralista a El Campo Hoy, el COP 28 es un evento "tremendo", es algo "realmente descomunal" por el tamaño, y por la organización que hay preparada. Para dar una idea,

70.000 personas que vienen de todas partes del mundo de 128 países, y además tiene un formato muy particular, porque son distintas organizaciones que hacen paneles simultáneos.

Es un evento en red que se se comunica a través de distintos paneles y grupos de negociación; "y es muy impresionante como se consigue y se logra la construcción de esta conciencia colectiva respecto del problema gigantesco, que ese cambio climático".

La principal conclusión te diría que es esa, "y que uno por ahí estando lejos (en Argentina) no le da tanta gravitación pero el mundo le da una enorme importancia al tema".

Un mensaje claro

Según Marcos Pereda, la contundente evidencia expuesta en el evento del cambio climático es el primer mensaje que hay que tener claro. "Es muy pero muy serio; hemos escuchado distintas disertaciones de científicos que hablan de la seriedad del asunto del cambio climático: del enorme problema de las emisiones, y el carbono que está en el aire".

Después, como segundo plano, "tenés otras cuestiones de sustentabilidad, pero acá el foco es el cambio climático, porque cuando uno habla de sostenibilidad normalmente, habla de sostenibilidad económica, social y ahora incorporarlo de sostenibilidad accidental, pero en la Cop yo te diría que lo principal es el cambio climático".

Y desde esa óptica está el tema de las emisiones. Y ahí claramente, los grandes jugadores son tres regiones/países: Estados Unidos, China y Europa (con el 50% del total de emisiones), y otros 10 países más que conformarían en total, con el 80% de las emisiones.

Claramente América del Sur está lejísimos:

nosotros tenemos en Argentina con menos del 1% de emisiones; Brasil con dos, dos y medio y México y el resto. Con lo cual, este problema no es un problema de Sudamérica.

Por eso mismo, el primer mundo ve a Sudamérica como una posible solución, porque Sudamérica puede convertirse en un gran sumidero de carbono, en la absorción del carbono, o sea que Sudamérica podría ser un gran secuestrador de carbonos, si se hacen las cosas correctamente.

"Y lo digo así por varias cuestiones geográficas, pero también por la forma en que se producen los alimentos en Latinoamérica.

La ganadería sobre sobre pastizales, por generar biomasa y sin grandes confinamientos, eso te facilita a una menor huella de carbono para la proteína de carne.





Además, en Argentina, la producción de granos, el 90% de la producción argentina se hace sobre Siembra Directa, "uno de los grandes canales para poder seguir produciendo agricultura con una huella que es muchísimo menor a las huellas tradicionales que se hacen en Europa o en Estados Unidos".

Además, "si a la Siembra Directa vos le agregás los cultivos de cobertura, ahí tenés 100% de fotosíntesis durante todo el año. Eso también contribuye enormemente. Entonces hay varias cosas que son muy fáciles de hacer desde nuestro país para ser carbono neutro y carbono positivo. Y eso es lo que se llevó como mensaje".

Hay que estar

Pero evidentemente "son muchos actores; hay muchos intereses, y sin duda hay que estar, no podemos no estar, porque cada uno expone sus realidades y ellos te escuchan, pero si vos no estás, no te escuchan obviamente".

Según expresó, "estuvimos a la par con Brasil discutiendo los mismos temas. Ellos lo ven desde una óptica diferente por su sistema de producción, que es algo distinto al nuestro, pero ambos tienen la misma orientación. Básicamente un mensaje general que te puedo dar es: sin el agro, el cambio climático no se resuelve. Eso es lo principal".

Ahora bien, para resolverlo a través del agro, "necesitas también tener los incentivos para estar alineado, vos pensá que cualquier productor agropecuario ya está haciendo un esfuerzo enorme económico para hacer las cosas y hacerlas bien, y por eso no se le puede pedir tampoco que pierda plata, porque no lo van a hacer".

Diálogo con el gobierno

En conversaciones con la nueva canciller, "hemos hablado este tema y ellos están preocupados con el asunto, pero acá, claro, hay un contexto con muchas dificultades y estamos en una situación que tenemos que salir a frenar una emergencia que no es menor. Y por otro lado, lo otro son medidas de mediano y de largo plazo. Brasil sí está con uñas y dientes defendiendo el sector".

Según Pereda, "hay muchísimo por delante para trabajar y coincidimos mucho con Brasil en el sentido de que si no alineamos los intereses económicos para que la sostenibilidad pueda ser realmente algo concreto, más allá que vamos a encontrar siempre gente muy voluntariosa y con y como una actitud referente a hacer las cosas lo mejor posible, el hombre de campo no puede seguir ajustando y perdiendo plata".

Y cerró opinando que "el mensaje es que hay que desarrollar el mercado del carbono para que los productores puedan capturar carbono: hay miles de manera de producir carbonos, lo hacés en la tierra evidentemente, generando fotosíntesis a través de pastizales, a través de silvicultura, plantaciones de eucaliptos o forestales, pero todo eso requiere alineación económica a través de que los países que están emitiendo construyan este mercado del carbono y el productor lo pueda de alguna forma capturar. Si no, no va a suceder".