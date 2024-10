Pluralidad para pensar la democracia

Julio Perotti

Este viernes se presenta en Córdoba el libro Voces plurales para pensar la democracia argentina (1983–2023), una recopilación que celebra los 40 años de democracia en Argentina, desde su restauración en 1983.

La obra surge como una reflexión sobre los avances y retrocesos de la democracia argentina a lo largo de cuatro décadas.

Los editores, Daniel Comba y Hugo Quiroga, enfatizan la importancia de este aniversario para comprender el camino recorrido por la comunidad política argentina, destacando tanto los logros como las dificultades enfrentadas durante este período.

Estructura y contenido

El libro no sigue una estructura rígida ni un índice convencional; en cambio, se organiza en torno a "voces plurales", permitiendo a diversos autores expresar sus perspectivas sobre temas relevantes. Esto incluye ensayos, artículos y entrevistas que abordan:

La historia política: Se analiza la transición desde un régimen militar hacia un sistema democrático, marcando momentos clave como la primera derrota electoral del peronismo.

Derechos humanos: Se reflexiona sobre el legado de la dictadura, incluyendo el impacto de las desapariciones forzadas y la lucha por justicia.

Desafíos contemporáneos: Se discuten las crisis políticas actuales y la necesidad de revitalizar la democracia frente a tensiones internas y externas.

Reflexiones clave

El libro invita a una introspección sobre qué tipo de democracia se ha construido en Argentina. A través de las contribuciones de múltiples autores, se busca no solo celebrar los logros democráticos, sino también identificar áreas donde se requiere un esfuerzo renovado para fortalecer el sistema.

Conclusión

"Voces plurales para pensar la democracia argentina (1983–2023)" es un esfuerzo colectivo que busca comunicar sentidos y generar diálogo sobre el pasado reciente del país. A través de diversas voces, el libro ofrece una plataforma para reflexionar sobre el estado actual de la democracia en Argentina y su futuro potencial.

Opina César Tcach

Sobre la obra, conversamos con uno de sus autores, el reconocido politólogo cordobés Céar Tcach.

¿Qué tipo de democracia hemos construido en estos 40 años?

En estos 40 años hemos construido efectivamente un régimen democrático. Por lo tanto, todos los gobiernos tienen legitimidad de origen pero hemos construido también una democracia de baja calidad, en el sentido que sus resultados no son correspondidos con las expectativas de amplios sectores de la sociedad, sobre todo en el terreno económic.

Y de baja calidad también por la opacidad de los mecanismos de control, lo que la literatura anglosajona habla de mecanismos de accountability, mecanismos de control de la sociedad en torno a la acción de los distintos gobiernos.

Pasaron 40 años, pero ¿por qué todavía hay aspectos de la política en los que nos sentimos que estamos en una transición permanente desde la dictadura, que nunca hemos terminado la transición?

La literatura académica considera que la transición se termina cuando desaparecen los riesgos de derrumbe institucional.

¿O sea que podríamos decir que ahora eso ha ocurrido, que ha terminado la transición para nosotros?

Sí porque si tú lo compara, por ejemplo, con el caso de Venezuela, en que una fuerza política opositora gana las eleccione, pero no se le reconoce el triunfo electoral, o con el caso de Nicaragua, en que los candidatos opositores son encarcelados directamente, no es el caso argentino. En Argentina las reglas del régimen democrático están plenamente vigentes, lo que no significa que haya conformismo social en torno a los resultados de las políticas de los distintos gobiernos constitucionales.

¿Eso es la base por la cual la derecha emerge como una alternativa a la crisis?

Sí, porque lamentablemente la política es cada vez más autorreferencial. Es decir, por allí la gente piensa que hay más afinidades entre dos políticos de distintos sectores que entre los propios políticos y la sociedad… los políticos no son una corporación, pero muchas veces tienen prácticas corporativas, se mueven con un sentido corporativo y hay un alejamiento un alejamiento de la sociedad. Hasta, no sé en las décadas del 50, del 60 inclusive del 70 los dirigentes políticos vivían en barrios populares ¿no? Trataban de hacerse simpáticos con sus vecinos, de conquistar su adhesión hoy viven en barrios cerrados una gran parte. Creo que hay un alejamiento un alejamiento de la sociedad.

¿Por qué usted decidió escribir para este libro sobre la época de Carlos Chasseing, gobernador de facto en Córdoba entre abril del 76 y febrero del 79 en la época del proceso?

Estoy trabajando en base a fuentes documentales primarias sobre ese periodo y pero no sobre el aspecto del terrorismo del Estado, que es el más conocido, el tema de la represión sino sobre los vínculos que lo unían con los sectores civiles y curiosamente nosotros vemos en la Argentina democrática que muchos políticos tratan de desarrollar una política de cercanía ¿no? por ejemplo a nivel municipal que tiene que ver con una suerte de activismo electoral permanente durante todo el año, haya o no haya elecciones (…) El general Chasseing, que era bastante conocido el propio general (Jorge Rafale), cumple bastante, con bastante eficacia la tarea encomendada por Videla de construir consenso social en Córdoba en torno a la dictadura. Es decir, en construir bases de apoyo que otorgan legitimidad.

En relación a eso, se refiere el texto también al uso de de mecanismos culturales, por ejemplo el festival de folclore de Cosquín; el uso de eventos populares como los carnavales… en fin, una serie de factores.

Presentación del libro:

Panel: Hugo Quiroga, César Tcach y Gustavo Di Palma.

Coordina: José Ortega.

Viernes 18 de octubre, 17 hrs. Aula 1

Centro de Estudios Avanzados Av. Vélez Sarsfield 153

Organiza: Maestría en Partidos Políticos

Modalidad híbrida (presencial y por meet)

