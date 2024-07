Para los mileistas puros, Villarruel ya es una extraña dama

Julio Perotti

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, presidenta y vicepresidenta de Argentina, es a todas luces tensa y complicada, a pesar de un aparente pacto de silencio.

No es extraño: la política argentina ha vivido casos de enfrentamientos entre presidente y vice que fueron virulentos. Cristina vs Cobos por la resolución 125. Cristina vs Alberto Fernández porque no le limpió el territorio de causas judiciales.

Ahora, Milei vs Villarruel.

Las discrepancias quedaron al descubierto cuando Milei criticó públicamente un tuit de Villarruel contra Francia, calificándolo de "no feliz".

El comentario de Villarruel describía a Francia como un "país colonialista", lo que generó tensiones diplomáticas.

Karina Milei, hermana de Javier y secretaria General de la Presidencia, intervino para mediar con el embajador francés, Romain Nadal.

En el seno del gobierno, se reconoce que la relación con Villarruel es difícil.

La vicepresidenta no estuvo en importantes reuniones de Gabinete y no mantiene contacto regular con otros miembros clave del Ejecutivo, como Karina Milei y Santiago Caputo.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, es el único que tiene un diálogo fluido con ella.

Villarruel sigue una agenda autónoma, a veces lejos de las gestiones centrales de la Casa Rosada.

Cultiva relaciones con gobernadores opositores y legisladores, y recientemente estuvo de gira por Catamarca, donde promueve sus actividades y destacando las tradiciones argentinas.

A pesar de las diferencias, el gobierno de Milei no puede remover a Villarruel de su cargo debido a que fue elegida por el pueblo. Este hecho le otorga una autonomía inusual, y le permite desmarcarse de las directrices del presidente y expresar opiniones controvertidas sin temor a represalias.

La relación fría entre Milei y Villarruel se evidenció durante el desfile militar del 9 de Julio, la última vez que se les vio juntos. Exaliados de Villarruel destacan su fuerte carácter y ambición de poder, atributos que complican aún más la dinámica dentro del gobierno libertario.

A pesar de las tensiones, ambos se verán las caras en la inauguración de La Rural el próximo domingo 28 de julio.