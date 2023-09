Más allá de la campaña, la mirada en las personas

Julio Perotti

Estamos en el tramo final de la campaña electoral. Falta un mes para las elecciones que deben definir ni más ni menos que el futuro de la Argentina.

Obviamente, la campaña electoral se recalienta. El debate de los candidatos a vicepresidentes el miércoles por la noche sirvió para mostrar que, a poco que se discuta, aparecen cuestiones personales.

Por ejemplo, el pasado de la candidata de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, con su padre militar, fueron ejes de una discusión en la que todos esperaban polarizar con ella.

Pero, además en estos días las cuestiones personales rozaron a los candidatos presidenciales, con la crueldad que siempre exhiben las redes sociales desde cuentas que casi siempre son anónimas.

En las últimas horas, Patricia Bullrich habló públicamente sobre su relación con el alcohol, una cuestión por las que es objeto de constante ataque.

Borracha, la gritaron por ejemplo cuando visitó el barrio Emerenciano Sena en Resistencia, Chaco.

"Le dicen borracha, ¿cuántas veces lo escuchó a eso?" ¬–le preguntó directamente el periodista Eduardo Feinmann en La Nación Más.

Bullrich le respondió: "Todo el tiempo me lo dicen. Es increíble, en un país como el nuestro, porque una vez me agarraron con 0,51 (de alcohol en sangre)".

Así, recordó el incidente que le valió ese estigma.

Pero Bullrich siguió: "¿A cuántos agarraron? Y me quieren descalificar por eso. Por supuesto, llego a mi casa a la noche y me tomo una copa de vino. ¿Cuál es el problema con que me tome una copa de vino? Y si me quiero tomar dos copas de vino, no manejo".

En un país donde se habla de la relación entre política y droga, aquello de Bullrich parece una anécdota menor.

¿Es acaso una sombra que puede opacar un eventual futuro presidencial?

Otra de las imágenes que fue tomada por redes para apuntar contra la personalidad de un candidato es Javier Milei blandiendo la motosierra.

Más allá de la humorada sobre si la máquina es china (recordemos que China es el principal “enemigo” del libertario), las críticas apuntan a su estabilidad, o inestabilidad, emocional.

Los enojos ya quedaron suficientemente expuestos en su presencia en medios.

También en su decisión de no ir a determinados programas de televisión en tanto allí estén personas con las que no quiere verse.

¿El enojo es parte de su personalidad o apenas una forma de actuar porque resulta empático para mucha gente y eso le favorece políticamente?

Por último, las imágenes de un Sergio Massa con sus ojos desorbitados, casi saliendo de la órbita, también fue carne de trolls en las redes.

Su esposa, Malena Galmarini, se cruzó fuerte con alguien que se identificó como comunicador y que comparó a Massa con un personaje de la serie The Walking Dead.

¿Acaso nos cuesta mucho pensar, más allá de las simpatías políticas, de que Massa es un hombre sometido a mucha presión y estrés por su doble rol de candidato y de ministro?

A veces, debemos de dejar de juzgar los resultados y poner la mirada en las personas. Nadie, absolutamente nadie, merece desprecio.