Entre luna de miel y desilusión democrática: el pulso de la sociedad argentina

Julio Perotti

En modo balance, Pulsar.UBA, el observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública, nos deja algunas conclusiones interesantes de sus trabajos a lo largo de este 2024.

Se trata de tendencias y percepciones que marcan el contexto político y social del país.

1.

“En política ya no existen las lunas de miel. No significa que no haya amor, sino que esos 100 días en el que los gobiernos gozaban con un alto índice de aprobación son cada vez más cortos”, afirma Pulsar.

2.

Las escobas nuevas no barren bien (en Europa). Los países europeos que cambiaron de color no lograron mejorar los indicadores de sus antecesores. Aun con alternancia de gobierno se mantienen bajos los niveles de aprobación.

3.

Javier Milei, singularidad regional. La recopilación de más de 40 encuestas de distintas consultoras que midieron la aprobación presidencial en su primer año de gestión. El promedio de todo el período es de 45% de aprobación, oscilando entre alzas y bajas. Milei, sostiene Pulsar, resalta por sobre sus pares regionales.

¿Qué arrojó la encuesta anual de Creencias Sociales?

Este trabajo, al que mencionamos en varias oportunidades, dejó tres datos centrales:

1.

Se consolida el giro privatista de la sociedad argentina. Se detectaron claras demandas para reducir la política, los planes sociales y el empleo público, pero una marcada resistencia a discutir recortes en áreas esenciales como educación, salud, cultura, ciencia y tecnología.

2.

Los argentinos amamos la democracia, pero nos decepciona su desempeño. La democracia es un valor ampliamente compartido en la Argentina, pero existe una notable insatisfacción con su desempeño actual.

Hay algo más. Su evaluación está condicionada por la afinidad política: quienes se sienten representados por el oficialismo tienden a valorarla mejor, mientras que los opositores son más críticos. Esto sugiere que fortalecer la confianza en las instituciones requiere superar divisiones partidarias.

3.

Y en política internacional, los argentinos somos pragmáticos. Aspiramos a parecernos a países de occidente, sobre todo europeos, pero a comerciar y relacionarnos también con Oriente. Un dato que llama mucho la atención: la dicotomía entre Estados Unidos y China parece no tener efecto entre los argentinos.