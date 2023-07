Cartas de desamor o el fuego amigo que quema

Julio Perotti

La interna de Juntos por el Cambio semeja un volcán en erupción.

Hay cada día un capítulo más que aleja a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich.

Esto nos lleva a preguntarnos, como ya lo hicimos días atrás, si estos enfrentamientos tienen retorno el día después de las PASO cuando JxC tenga ya su candidato formal, sea él o ella.

Juan Manuel López, presidente de bloque de la Coalición Cívica, o sea de Lilita Carrió, pero ligado a Rodríguez Larreta, desató el último escarceo.

En declaraciones radiales, López comparó un eventual gobierno de Bullrich con la serie 2001, que representa la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

“Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de (Javier) Milei como la segunda temporada de El Reino, ya delirante. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001”.

Saltaron a cabecear referentes que integran la lista parlamentaria encabezada por Bullrich.

En una carta abierta, fueron directos con Rodríguez Larreta. “Le requerimos que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático”.

Y exigieron a López “una rápida y tajante retractación pública”.

Lo de López no fue por una cuestión dogmática, sino que apuntó a la línea dura que proclama Bullrich. Y que entrelazó con la crisis que sólo deja un camino de ajuste.

O, como dijo textualmente López, “la sociedad está sobreajustada”.

Es curioso que lo del ajuste impacte internamente en JxC, cuando al menos en lo que resta del año, salvo que el FMI mire para otro lado, apretar los números será responsabilidad de Sergio Massa, el ministro y candidato que se autopercibe inmune a la realidad.

El fuego amigo en JxC está quemando más que los ataques de Massa y los suyos.