Uber y Fassi, signos de dos descomunales cambios de época

Sergio Suppo

Repasen ustedes cómo consumían y compraban música hace 10 años, y cómo lo hacen ahora. Cómo compraban las entradas para ir a un teatro, o a un show, o a un baile. Y se darán cuenta que muchas de las cosas que hacíamos las dejamos de hacer y las reemplazamos por otras. Cómo contratábamos un vuelo, compramos un pasaje de colectivo, cómo decidíamos hacer o no una reserva de hotel, y por qué ahora no solo tenemos como variante un hotel cuando nos vamos de viaje, también podemos contratar irnos a dormir a una casa o a un departamento. El mundo ha cambiado y nos ha impactado directamente. No todos los cambios son positivos, pero que ha cambiado, ha cambiado.

¿A qué viene esta introducción? Viene a que hay dos cosas que han ocurrido en las últimas horas en Córdoba, que si uno las mira y se queda en la mirada pequeña del conflicto, no va a entender por qué ocurren. Anoche una patota de pseudo representantes de taxistas en Villa Allende, trató de impedir que el Concejo Deliberante de esa ciudad, como hizo también el de Santa Fe, votaran a favor de la legalización de las aplicaciones de viajes individuales, lo que antes se llamaba servicio de taxis o de remises. O sea, se legalizó Uber, se legalizó Cabify, se legalizó Didi en Villa Allende.

Si nos quedamos en el conflicto entre un grupo que fue a prepotear ahí al Concejo Deliberante y la decisión que finalmente se impuso, no vamos a entender que eso cambió exponencialmente en el mundo y que es inevitable esa modificación. ¿Y en qué se basa esa modificación? En el uso de aplicaciones digitales que saltan por encima de las regulaciones establecidas al transporte, en este caso. O sea, las regulaciones establecidas por las municipalidades, por las provincias, por la nación, los derechos adquiridos de empresas, de grupos de trabajadores, de sistemas de control, de regulación, de aseguración de bienes, etcétera.

Eso cambió. ¿Y por qué cambió? ¿Porque existe la aplicación? Sí, por supuesto. Cambió fundamentalmente porque hay millones de personas que lo usan y les sirve usarlo. A quienes son choferes de Uber o de Didi o de Cabify, o de mil empresas que van a proliferar y están proliferando en el mundo usando esas aplicaciones, y a los usuarios de esos viajes. Y de otros muchos servicios, como Netflix y todas las plataformas de streaming que se han ido sumando y han transformado la industria del entretenimiento en el mundo.

Si nos quedamos analizando que el presidente Talleres Andrés Fassi tiene una pelea personal con el presidente de la AFA, no vamos a entender un fenómeno extraordinario que por acumulación en los últimos 20 años ha tenido el deporte de entretenimiento en el mundo. Cómo se han transformado los grandes espectáculos deportivos a escala global. Cómo han entrado, por ejemplo a Inglaterra, que ha convertido su liga de fútbol en el segundo espectáculo más atractivo después de la NBA en Estados Unidos, con grandes inversores, cifras siderales, descomunales, que no llegamos a entender.

Entonces acá están tratando de matar al mensajero de ese cambio. Que en este caso es Andrés Fassi, presidente de Talleres, que viene como antecedente del fútbol profesional ya privatizado de México, que a imagen y semejanza a lo que pasó en Estados Unidos, que lo tienen ahí al lado, está planteando: "Muchachos, dejen que quienes se quieran privatizar sus clubes se privaticen. Se vendan como sociedades anónimas y dejen de ser clubes sin fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro, como hoy en Argentina".

Y Chiqui Tapia y una banda de señores pseudo dirigentes del fútbol argentino están tratando de tapar el sol con la mano. Entonces le meten dos años de sanción a Fassi, cuando dejan pasar mil sanciones y mil cosas que deberían ser penalizadas en el fútbol argentino.

Pero, a ver, así como llegó Uber de forma inevitable, pasa lo mismo con el ingreso de capitales privados a las asociaciones deportivas que pueden ofrecer un espectáculo atractivo.

Una de las cosas que a mí me resultan más ridículas como argumento en la Argentina es decir que quieren privatizar la pasión. No, muchachos, es al revés. Precisamente porque los argentinos somos especialmente apasionados respecto del fútbol, es que eso se va a convertir en objeto de un interés que va a valer mucho más de lo que vale actualmente. Yo no sé si es mejor o es peor, si los resultados finales van a hacer que los clubes que se conviertan en sociedades anónimas van a triunfar o no, algunos van a ser un desastre, otros van a ser un gran éxito.

Ahora, no entender que los cambios globales están entre nosotros, no que van a venir, que están por llegar, que ya llegaron y están en proceso de consumarse o ya están consumados, es desconocer la realidad. Y mirarla desde un análisis a una interpretación muy chiquita. Si no miramos lo que pasa en el mundo, nunca vamos a entender lo que nos pasa a nosotros mismos aquí, en nuestra propia casa.

Termino con un ejemplo para que nos entendamos. Hace 150 años empezaron a circular autos por las calles de las ciudades. Los que tenían carros se oponían. Los intendentes también. Tuvieron que inventarse las sendas peatonales, los semáforos. Ciudades como Moscú, administrada por el comunismo, o Nueva York, administrada por el capitalismo, al mismo tiempo, en los años 20, tuvieron que abrir enormes avenidas para que los autos pasaran. Los carros ya no pasan, pasan los autos. Y ahora, después de 150 años, dejan de pasar los autos porque contaminan.

Esa es otra cosa que ha cambiado, las medidas ambientales, que ya las tenemos entre nosotros, van a llegar un poco más tarde a la Argentina, pero que inevitablemente van a llegar. Y las ciudades se van a volver a transformar. Ignorar eso, oponerse a eso, no adaptarse y ver como uno lo acomoda a su realidad, y bueno, es como pretender, insisto, tapar el sol con la mano.