Milei grita goles que todavía no hizo

Sergio Suppo

El presidente Javier Milei dijo que merece el Premio Nobel. Si hace una buena presidencia y realmente cambia el destino de la economía decadente de la Argentina durante tantos años, décadas de decadencia, bueno, muy probablemente puede ser un candidato.

A mí me parece, y esta es apenas una opinión, que el Presidente está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. El Presidente va por el mundo, recibe premios, felicitaciones, se saca fotos con celebrities. No está mal si el país estuviera en condiciones normales. No está mal si ya hubiera logrado frenar y revertir en forma definida la decadencia.

Estamos todavía en un proceso, lo hemos dicho aquí, largo, trabajoso, doloroso. El Presidente está tratando de cumplir su promesa. No engañó a nadie Javier Milei. Dijo que iba a hacer un shock económico para revertir tantos años de inflación, de gasto público. Las cosas no son mágicas, no se resuelven de un mes para el otro. Hemos dicho que por lo menos hay que esperar un año, esto es, por lo menos hasta fin de este año, para ver los efectos que tiene el fuerte ajuste macroeconómico que ha hecho el Presidente.

Empiezan a aparecer reclamos y planteos de soluciones de otras épocas. Porque no es que el Presidente sea malo, el villano de la película, que sea indiferente. Milei no cree en la intervención del Estado en la economía. O sea, él va a modificar las variables macroeconómicas o está intentando modificar las variables macroeconómicas, porque todavía no tenemos el resultado de ese partido, para que después los actores económicos privados pongan en marcha la economía, reactiven la economía.

A diferencia de otros presidentes y de otras gestiones económicas que planteaban la idea de "vamos a ayudar a la pequeña empresa, vamos a hacer obra pública para reactivar, porque la construcción es un gran dinamizador de la economía, vamos a construir viviendas sociales porque le vamos a dar así una solución a la gente y vamos a dar trabajo". No piensa eso Milei. No esperemos que eso lo haga Milei, él cree en otra cosa.

El Presidente cree que hay que ajustar las cuentas del Estado, que las cuentas del Estado tienen que estar en azul, que el Estado tiene que ser pequeño, chico, y que la actividad privada tiene que solucionar todos los problemas de un país. Él cree en eso. Y los argentinos votaron al Presidente que creía en eso, que no los engañó para nada, que además ganó las elecciones con una motosierra en la mano. No está haciendo nada que no ha dicho y no ha prometido. Y le están empezando a pedir que ejecute recetas o políticas en las que él no cree, y ha dicho claramente que no cree. Eso no lo convierte ni en malo, ni en bueno, ni en villano, ni en genial, ni en fracasado. Simplemente son sus convicciones, como otros presidentes tenían otras convicciones y las llevaban adelante con resultados que ya conocemos.

A mí me gustaría separar en dos fracciones esta cuestión. Una cosa es el rumbo de Milei, el rumbo que le quiere dar a la Argentina. No ha engañado a nadie y lo está ejecutando. Otra cosa es el tiempo que eso va a demandar y va a tardar. Una tercera cuestión es los resultados que finalmente veremos que todavía no estamos viendo en términos de recuperación de la economía.

Y otra cosa es el "Milei presidente", para mi gusto, demasiado enamorado de la figuración internacional. A mí me parece que los premios uno los va a buscar después de que salió campeón. No antes de que empezó el campeonato o cuando el campeonato va por la primera fecha.

Y sobre el plan de Milei, apenas llevamos 10 minutos del primer tiempo. Falta todavía meter los goles, consolidar el resultado, que el equipo salga bien de la cancha sin lesionados, porque después de la primera vendrá la segunda, la tercera, la cuarta fecha del campeonato. Falta todavía.

Yo no iría a buscar estos premios, pero no soy el presidente, como queda claro. No me apresuraría a gritar goles que todavía no hice. Preferiría que los haga primero Milei y nos haga celebrar a nosotros un partido que todavía tiene un marcador complicado y un panorama incierto. Esa es la realidad.

La expectativa que todos tenemos, como hinchas que somos de la Argentina, es que a Milei le vaya bien, que sea un gran presidente. Y que también celebremos dentro de 3, 4, 10, 20 años un premio Nobel a un presidente argentino porque cambió la economía. Ojalá que así sea. Pero mientras tanto, mientras tanto esperemos que lleguen los goles.

