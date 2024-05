La visita a Milei, un ejemplo de muchas cosas

Sergio Suppo

¿Hubo realmente poca gente en el acto? ¿Se esperaba más? Sí, dijimos temprano. Respecto a la poca gente y del acto y del 25 de mayo en Córdoba, tengo algunas cuantas conclusiones, algunas muestras gratis.

¿Por qué hubo poca gente? A ver, hubo unas 6.000, 7.000 personas. La gente de Milei no es gente organizada en términos estructurales. No tienen aparato, a eso me refiero. Fue gente por la suya, individualmente, familias, etcétera.

Lo que se vio claramente en el acto es que había una especie de transversalidad. Había gente de clase media alta, había gente de clase media baja, había jóvenes. La gente de Milei llevó un grupito chico de fanáticos, que los ubicaron delante del palco. Era un acto con la mayoría de gente que fue a ver a Milei, no a celebrar el Día de la Patria. Lo cual no está mal, tampoco es tan raro, es normal.

Eso, en parte, también explica por qué cuando lo nombran al gobernador Martín Llaryora hay abucheos. Y cuando lo nombran a Daniel Passerini también hay abucheos. Porque es la tropa, para decirlo en jerga política, de Milei. Esto en otra época no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Porque había una afinidad durante mucho tiempo entre, por ejemplo, gobiernos como el de Macri y el gobierno de Schiaretti. Los votantes los tenían en gran parte compartidos. Eso ya no ocurre.

Es un dato político para el futuro muy interesante. Cuando haya que dirimir elecciones en Córdoba, habrá que saber que las clientelas políticas, que en una época votaban en contra del kirchnerismo en elecciones nacionales, pero en gran parte a favor del peronismo local, eso se ha terminado, por lo menos por ahora. Por lo menos por ahora se ha terminado.

¿Por qué fue poca gente? Bueno, si durante una semana hablamos, no por ocurrencia nuestra, hablamos de un fuerte operativo de seguridad, también hay mucha gente que se disuade.

El 25 de mayo amaneció la ciudad de Córdoba (lo dijo muy bien Titi Ciabattoni el sábado aquí a primera hora cuando empezaba su programa: "me hizo acordar llegar al centro de Córdoba en la época de pandemia") O sea, era un desierto porque había tres anillos de control, no se podía circular en muchas zonas. Después, hacia el mediodía, tampoco ya se pudo circular por las avenidas que circundaban el centro.

O sea, mucha gente dijo "no, si va a haber lío, yo no voy". Y eso yo creo que le quitó un poco de público al acto de Milei. También hay otro ingrediente, no podemos cuantificar exactamente cuál es la proporción de una cosa de la otra. También otro ingrediente, Milei tiene menos popularidad hoy que hace dos meses atrás. O sea, es verdad que el 50% en todas las encuestas, apoya la gestión de Milei. Pero no es un presidente con una popularidad del 70% o del 60%. Es un presidente con mucho apoyo, 50% es mucho, sobre todo con el ajuste que está haciendo. Pero hay que decir que tampoco es un fenómeno extraordinario lo que está pasando con mi ley en materia política como para ir a verlo. Era un día frío, es otro ingrediente.

Y me quedo con el tema de la seguridad, que escapa la cuestión de Milei. Tenemos rota la convivencia, el sentido de convivencia en la Argentina. Nos pasa también aquí en Córdoba. En Córdoba, ¿Qué pasó el sábado? Hubo tres manifestaciones en contra de Milei.

• Uno, un grupo que pretendió cortar durante un rato la avenida La Voz del Interior frente al aeropuerto. Ahí hubo una primera refriega. Igual, esa es la gente de ATE. Era poca gente. Y la Policía, cuando actuó, despejó rápidamente la ruta. Primer incidente. Pretendían cortarle el paso a Milei, pero él iba a volar desde el aeropuerto en helicóptero, como lo hizo finalmente, hacia el Centro Cívico. De manera que no le iban a cortar nada. Milei iba a llegar igual.

• Hubo otro acto, el acto de la CGT, en Colón y General Paz. Hicieron un acto, se concentraron, protestaron y se fueron. ¿Está mal protestar? No, no está ni bien ni mal. Es un derecho y lo ejerció la CGT y las agrupaciones que nuclean la CGT. Porque así como había derecho para celebrar el 25 de mayo, había derecho de gente que podía ir a protestar. Lo hizo, en forma pacífica, con un gran despliegue de seguridad, en forma pacífica.

• Después había 300, 400 personas, que no es que querían protestar e irse. No, fueron a querer meterse a la Plaza San Martín para que otras miles de personas no pudieran ir el 25 de mayo. Fuertemente autoritario, recalcitrantemente autoritario. Las agrupaciones de izquierda, algunos sectores del kirchnerismo, que se enfrentaron el 27 de abril y Avenida Vélez Sarsfield con la policía, y ahí hubo heridos, hubo detenidos, hubo dos periodistas de La Voz del Interior que recibieron gases y otras contusiones.

Ahora, esa gente que estaba manifestando, estaba tratando de manifestar para impedir que otros se manifestaran. No sé si me entienden el tema. Gente que quiere pudrirla. Quería ir a tomarle el palco a Milei el 25 de mayo para que no pudiera hablar. Eso es realmente repudiable.

No hace falta ni que lo digamos. A esa gente que se dedica hacer ese tipo de bardos, en Córdoba, en el resto del país habitualmente, son los que pretenden, por ejemplo, tomar el Congreso y se quejan después porque la Policía los reprime y no los deja entrar a tomar el Congreso. Miren que linda gente.

Bueno, también en Córdoba lo tenemos ahí. Uno puede extrapolar eso y decir, "bueno, ¿pasa lo mismo en las canchas de fútbol?" Sí pasa lo mismo en las canchas de fútbol. Hemos perdido el sentido de la convivencia y el respeto. O sea, vos podés protestar. Lo que vos no podés hacer es pretender que los otros no hagan un acto a favor de "X" cosa, como en este caso del 25 de mayo. Nada más y nada menos.

Termino con dos datos políticos más. El acto también permitió comprobar el nivel de improvisación que tiene el Gobierno nacional. Las autoridades provinciales renegaron bastante para ponerse de acuerdo con el Gobierno nacional sobre cómo era el esquema del acto, la seguridad, etcétera, porque todos le tenían que ir a preguntar a Karina Milei. Toda la última palabra la tenía siempre Karina Milei. No había decisiones intermedias de cosas básicas, elementales, instrumentales de la logística.

Segundo lugar, Martín Llaryora tuvo el raro privilegio de poder hablar 20 minutos con el presidente mano a mano. Digo el "raro privilegio", porque en realidad debería ser normal. Porque un gobernador, sobre todo un gobernador de una provincia importante, debe haber hablado en estos seis meses ya varias veces con el presidente mano a mano.

Llaryora habló 20 minutos porque lo tuvo ahí esperando para que se terminara de acomodar la gente en el acto. Gobernadores como el que está hoy en Córdoba, o el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no hablaron nunca con Milei más de un minuto de pie en una circunstancia porque se cruzaron en la Casa de Gobierno.

O sea, Milei no habla con los grandes actores de la política argentina con los que tiene que llegar a acuerdos fundamentales para poder gobernar, para sacar la ley de Bases, por ejemplo. Bueno, son detalles de un gobierno que tiene problemas de gestión.

Y termino con un dato. Casi seis meses después, 6 de cada 10 cargos públicos del Gobierno Nacional todavía no están ocupados. No es que los eliminaron, lo cual podría haber sido perfectamente entendible aplicando la motosierra de Milei, sino que están ocupados por exfuncionarios o por funcionarios que vienen del gobierno anterior. Y eso no se puede explicar en términos de gestión porque lo que hay que cambiar en la Argentina es mucho, es bastante.

