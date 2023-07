Favaloro, recuerdos de un país que perdimos

Sergio Suppo

Hace 100 años, en el barrio El Mondongo de La Plata, que hoy, como hace 100 años, sigue siendo un barrio muy popular en la capital de la provincia de Buenos Aires, nacía el doctor René Favaloro.

Favaloro se recibió de médico en la Universidad de La Plata, tenía una carrera extraordinaria por delante, pero apareció un familiar que vivía en Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa, y le dijo 'yo necesitaría que vengas a tratarme de una enfermedad'. Fue y se quedó 14 años como médico rural.

Digo esto en tiempos en los que faltan médicos hasta en las ciudades grandes del interior de la Argentina. Tenía toda una carrera por delante que finalmente se concretó. En algún momento, René Favaloro fue convocado para ir a estudiar por la Cleveland Clinic en Estados Unidos. Allí se convirtió en el inventor del Bypass.

Se considera que más de 55 millones de personas salvaron su vida por ese invento. Google, en un estudio reciente, estableció que el descubrimiento de Favaloro era uno de los 400 grandes descubrimientos de la humanidad.

Volvió a la Argentina. Podría haberse hecho súper millonario como médico en los Estados Unidos, como un inventor, un científico súper avanzado, pero quería desarrollar sus conocimientos y sus iniciativas en la Argentina.

Y así es como creó la Fundación Favaloro, que sigue hasta estos días, aún después de su muerte. En ese contexto se convirtió además en un personaje y en una personalidad que permanentemente visitaba los medios. Se hizo famoso, se hizo popular. Escribía libros, escribió muchos libros, no sólo sobre medicina, sino también sobre historia. Tiene por ejemplo un bellísimo libro sobre reflexiones de José de San Martín.

En la Argentina hizo el primer trasplante cardíaco con sobrevida, el primer trasplante cardiopulmonar en el país, también con larga sobrevida y el primer implante de corazón artificial. Se convirtió en un hombre público y en un ejemplo de ética y de moral.

Fue quizá uno de los primeros mediáticos allá por la época de la década del '70 y el '80, cuando no había redes sociales ni nada de eso, porque era habitual verlo en los programas políticos y en los programas de conversación de la televisión argentina.

Favaloro representa mucho de la Argentina que fuimos. Fuimos la Argentina de la movilidad social. Los padres de Favaloro eran pobres y tuvieron a su hijo el doctor. Favaloro eligió volver a la Argentina siendo una eminencia y una celebridad mundial. Nuestros hijos quieren irse a cualquier costa de la Argentina y no imaginan volver a ella. Lamentablemente, Favaloro volvió y murió peleando por lo que creía.

Antes de morir el 29 de julio de 2000 dejó algunas cartas a sus amigos. Ya sabemos que se quitó la vida. No hay ninguna justificación para quitarse la vida. Pero simplemente quería dejar una de las frases con las que se despidió: "Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga. Me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla".

Las cenizas de Favaloro fueron esparcidas algunos días después del 29 de julio de 2000 en los montes cercanos de Jacinto Arauz.