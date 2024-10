El regreso de Cristina y la peligrosa bala de plata del peronismo

Sergio Suppo

Ayer estuvo en Córdoba el jefe de gabinete Guillermo Franco, en el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba.

Le pregunté al jefe de gabinete sobre cómo va a relacionarse con Cristina Kirchner, quien se va a formalizar como presidenta del principal partido de oposición en Argentina. Él expresó que no ve la lógica en que Cristina regrese a hablar con las mismas recetas que hundieron al país, y que no ve cambios en su propuesta. Además, destacó que ella no se hace responsable del gobierno de Alberto Fernández, aunque fue vicepresidenta.

El jefe de gabinete también expresó que el kirchnerismo ha hecho mucho daño a Argentina. Resaltó que Córdoba es una provincia que resistió y que fue fuerte en esa resistencia, pero que no pasó lo mismo en todo el país.

La entrevista llevaba casi cincuenta minutos y el jefe de gabinete fue escuchado con mucha atención por unos setecientos empresarios de la Unión Industrial de Córdoba. Sin embargo, no hubo interrupciones por aplausos hasta que llegó esa primera interrupción, que fue muy significativa. Esto viene a cuento de la columna que planteamos ayer sobre a qué regresa Cristina Kirchner cuando en realidad no se fue nunca.

Ahora, Cristina va a ocupar un papel institucional que la ubica como contraparte del gobierno. Es normal que los gobiernos dialoguen con el jefe de la oposición, pero no veo que esta sea la oportunidad. Ni porque Milei y su jefe de gabinete tengan deseos de dialogar con Cristina Kirchner, ni porque ella quiera dialogar con el gobierno de Javier Milei.

Es muy importante la presencia de Cristina Kirchner en términos de su capacidad de oposición y de eventual destrucción política sobre la gestión de Milei. Digo destrucción política porque ayer planteamos que una de las balas de plata que puede tener el peronismo es habilitar a los gobernadores a que emitan cuasimonedas. Esto genera una forma de crear dinero falso, mientras Milei está limitando la circulación de dinero para bajar la inflación. Cuidado, esta puede ser una alternativa que el peronismo elija para hundir al gobierno de Milei.

No hace falta que aclare que esa alternativa no hunde solamente hipotéticamente a un gobierno, sino también a todos nosotros, quienes eventualmente tendremos que lidiar con la billetera, además de pesos o dólares, los viejos bonos que alguna vez supimos conseguir en otras épocas.