El recambio obligado que adelantó Milei

Sergio Suppo

Detrás de la respuesta que dio Javier Milei respecto del muy posible desplazamiento del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, hay un par de definiciones que me parece que obligan a poner el ojo y hacer un seguimiento.

Para desmentir parcialmente que Posse se esté por ir del Gabinete, Milei dijo dos cosas. En primer lugar, que después de la ley Bases, si llega a ser aprobada, ya sabemos el trabajoso trámite que tiene la ley Bases en el Senado.

Milei confía todavía que va a poder salir esa ley, no se sabe cuándo. Él va a revisar el funcionamiento de su gabinete y eventualmente, hipotéticamente, hacer modificaciones. En ese contexto, puso las versiones del alejamiento de Nicolás Posse.

Posse está prácticamente ido del Gobierno, fue muy clara su ausencia del acto en el Luna Park el miércoles pasado, hace ya tiempo que corren sobre él un montón de versiones, no tiene muy buena relación con Karina Milei, que es el verdadero motor político que tiene hoy su hermano, el Presidente, en materia del Gobierno propiamente dicho. Eso por un lado.

Pero al mismo tiempo, dio un ejemplo futbolero respecto de las etapas en las que él imagina su Gobierno, que a mí particularmente me hizo acordar el momento en el que Eduardo Duhalde, muy pocos meses después de haber designado a Jorge Luis Remes Lenicov como Ministro de Economía, en la dura transición de fines de diciembre del 2001 a marzo de 2002.

Fue aquel que el ministro Remes Lenicov a quien le tocó hacer la famosa devaluación y la salida de la convertibilidad muy virulenta e inolvidablemente traumática para la mayoría de los argentinos. Cuando el crédito político a Remes Lenicov se le agotó, el presidente Duhalde apeló a una designación que le había recomendado en ese momento el expresidente Alfonsín. Encontró en Roberto Lavagna el reemplazo para la salida del crecimiento después del duro ajuste que significó la devaluación, primero 4 a 1, después 3 a 1.

Lavagna encontró el trabajo sucio ya realizado y encaminó, encausó bastante la economía en aquellos años. Después vendría Néstor Kirchner.

Me pregunto si anoche Milei no dio el índice de que también Luis "Toto" Caputo no puede ser víctima de una reforma de Gabinete. Sobre todo, porque el candidato que él anoche mencionó como algo prácticamente hecho, que es la llegada como ministro, pero no dijo de qué ministerio, de Federico Sturzenegger habla también o recuerda una situación bastante conflictiva durante la gestión de Mauricio Macri entre Caputo -que estaba en el Ministerio de Economía- y Federico Sturzenegger -que estaba en el Banco Central-.

Hoy Caputo no solo es ministro de Economía, sino que también puso su gente en el Banco Central. A lo mejor Caputo sigue donde está y Sturzenegger entonces se hace cargo de la Jefatura de Gabinete porque si tiene la Ley Bases, le va a permitir encarar reformas estructurales: las privatizaciones, la desregulación de la economía y un montón de cosas que tienen que ver o va a requerir de una energía y de una acción administrativa, política y de gobierno que Posse no ha venido demostrando.

¿Serán compatibles Sturzenegger y Caputo ahora con Milei como presidente, así como no lo fueron en el gobierno de Macri? Lo veremos.

Lo concreto es que se ve venir ya en el horizonte inmediato que se va Posse y que llega Sturzenegger. Un técnico, un ideólogo, que no siempre se llevó bien con las decisiones políticas de los presidentes.

Es una nueva oportunidad, es el arquitecto legal de todas las decisiones que ha tomado hasta ahora el presidente Milei. Es el autor intelectual del DNU en función de un trabajo previo que él había hecho para la candidata Patricia Bullrich y es también el autor en gran medida de la Ley Bases.

¿La llegada de Sturzenegger depende de la Ley Bases? Yo me jugaría a decir que Sturzenegger llegará igual al Gabinete aunque no haya Ley Bases. Pero es muy importante para Milei que haya Ley Bases.

