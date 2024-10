Cristina, sin clamor; Milei y la universidad gratuita

Sergio Suppo

En el ámbito político, la situación dentro del justicialismo se complica. Cristina Kirchner busca consolidar su liderazgo, mientras que Ricardo Quintela y Axel Kicillof se posicionan como figuras clave en este proceso.

En el peronismo, Cristina dijo, 'voy a ser la nueva presidenta del peronismo', esperaba que hubiera un operativo clamor y no hubo tal cosa. Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, antes había dicho, y había empezado a trabajar por ser presidente del PJ, un cargo de un relativo valor, especialmente asignado o ninguneado por Cristina Kirchner en otra época.

Ahora Cristina quiere ser formalmente la jefa del partido opositor. Se le cruzó Quintela, pero más que Quintela, se le cruzó Axel Kicillof, que es su hijo político, además de Máximo Kirchner. O sea, ella quiere heredar a Máximo Kirchner. Pero Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires, es el dirigente más aventajado dentro del kirchnerismo.

También la CGT entró y dijo, "nosotros preferiríamos que el líder sea Kicillof". ¿Es una palabra definitiva de la CGT? No.

En este escenario Cristina podría asumir la presidencia del PJ, aunque con ciertas condiciones y en un contexto de negociaciones con otros actores políticos.

Por otro lado, Javier Milei abordó la cuestión de la universidad pública en un contexto de paritaria. Asegura que no se discutirá la gratuidad de la educación, aunque aclaró que la universidad no es "gratis", ya que su costo recae sobre quienes no asisten.

Sin embargo, el gobierno no tiene intención de implementar aranceles, lo que representa un punto importante en el debate actual. A pesar de esto, las tensiones persisten, especialmente en relación al presupuesto universitario.