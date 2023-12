Sergio Dalma presenta su nuevo álbum y asegura que “la magia sigue”

Con más de 20 discos editados, el cantante español contó a Cadena 3: "No me lo creo que hayan pasado 35 años, lo que más valoro es que me siga divirtiendo tanto, esa ilusión".

12/12/2023 | 15:39 Redacción Cadena 3