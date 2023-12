Valentina González, la intérprete cordobesa de Disney que se lanza como solista

Valentina González nació en el año 2000 en Córdoba. Comenzó a formarse como actriz y cantante a los 12 años, presentándose en distintos escenarios de su ciudad natal Villa Allende.

A los 17 años se mudó a Capital Federal a raíz de ser elegida por Disney Channel para protagonizar un papel importante en la serie de Disney "Bia".

En diálogo con Cadena 3, la artista de Disney contó cómo fue llegar a la compañía de entretenimientos después de siete castings.

"Hice el casting cuando estaba en el secundario. Eso me formó como artista y me hizo ver que iba a trabajar en un lugar muy grande", recordó.

"Pude lograr el personaje de Fan y me encantó. Estudié tango con las chicas. Es algo que siempre me gustó hacer. De la práctica va saliendo algo increíble", relató Valentina.

Consultada sobre el momento de cuando la convocaron para trabajar, contó: "Estaba en el estacionamiento del Rivera cerca de mi casa y me llamaron de Disney para trabajar, no me voy a olvidar nunca. Te capacitan en canto y baile, es fabuloso".

Luego de su exitoso debut en la pantalla chica, el último papel que desempeñó fue como parte del elenco de la primera serie de Terror de Disney +, "Tierra incógnita". Distribuida por todos los continentes traducida, en más de 10 idiomas. En 2023 participó en la serie "Se Tu Misma" como actriz en la serie de Disney+ que aborda escenas LGBTQ+ siendo pionera en un rol de estas características, dirigida por Martín Saban, creador de Violetta.

Su pasión por la música la llevó a ser parte de equipos de trabajo muy enfocados en lo musical, lo que le permite hoy en día poder lanzar su música rodeada de profesionales de la industria que abalan su trabajo

Hoy en día, "Valen G" realiza sus primeros pasos en la música con su proyecto solista, utilizando diferentes géneros, texturas y sonidos para expresar y compartir su esencia, cautivando tanto al público que la apoya desde sus inicios como a los que empiezan a descubrir su mundo. Planea un nuevo lanzamiento para el mes de noviembre donde adelantará dos nuevos temas de su disco que todavía no revela su nombre.

