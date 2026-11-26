FOTO: Tristán Betancourt confirmó que La Mona será protagonista , el 22 de diciembre

FOTO: Tristán Betancourt confirmó que La Mona será protagonista , el 22 de diciembre

La cuenta regresiva para una Navidad diferente ya comenzó. Ocean Fest prepara su segunda edición con una propuesta que combina vacaciones, música en vivo y entretenimiento a bordo de un crucero, con una cartelera de artistas argentinos que tendrá como gran protagonista a Carlos "La Mona" Jiménez.

En diálogo con Cadena 3, Tristán Betancourt adelantó los detalles de esta experiencia y confirmó que el ídolo cordobés ofrecerá un show exclusivo el próximo 22 de diciembre, durante la primera noche del viaje.

"Va a estar en el teatro. Es un show único, con toda la orquesta. Todos los pasajeros van a tener acceso", explicó Betancourt, quien destacó que el espectáculo se mantuvo en secreto durante gran parte del año.

La propuesta musical también incluirá a La Konga, que participará por segundo año consecutivo, además de Paquito Ocaño y Peteco Carabajal, quienes ofrecerán distintos espectáculos durante la navegación. La programación combinará cuarteto, folclore y música popular argentina.

Uno de los atractivos de Ocean Fest será su calendario de fiestas temáticas, organizado junto con una empresa especializada en eventos.

La primera noche tendrá como protagonista a la identidad nacional. Con el show de La Mona Jiménez, la consigna será celebrar la "Noche Argentina", por lo que los pasajeros podrán sumarse con camisetas de la Selección y los colores celeste y blanco.

La segunda celebración será la tradicional Noche de Blanco, coincidente con Navidad. Según adelantó Betancourt, será una jornada especialmente emotiva, con una misa y un encuentro pensado para compartir en familia.

"Es un barco que se convierte esa noche en una gran familia", describió.

También habrá una noche de carnaval, con disfraces, vestimenta colorida y música para bailar. Paquito Ocaño tendrá un papel destacado con chamamé, guaracha y otros ritmos populares.

Finalmente, la despedida tendrá una propuesta elegante, aunque sin llegar a ser una gala formal. La idea será cerrar el viaje con una celebración especial entre los pasajeros.

El barco tiene una capacidad máxima de 3.850 pasajeros y ofrece las comodidades habituales de un crucero de categoría cinco estrellas.

Entre sus instalaciones cuenta con cuatro o cinco espacios con música en vivo, piano bar, propuestas gastronómicas y diferentes ambientes musicales. A eso se suma el entretenimiento propio de Costa Cruceros, que continuará funcionando con normalidad durante toda la experiencia.

"Nosotros no le quitamos nada al entretenimiento que brinda la compañía. Le sumamos nuestro producto para que el pasajero tenga más", explicó Betancourt.

La programación incluirá actividades durante todo el día, con equipos de animación destinados a niños, adolescentes y adultos.

Uno de los puntos que el organizador destacó especialmente es la posibilidad de que los adolescentes tengan sus propios espacios de recreación y puedan disfrutar del viaje con independencia, mientras los adultos participan de otras actividades, espectáculos o visitan el casino.

Los espectáculos no estarán limitados a las funciones nocturnas en el teatro. La organización adelantó que los artistas tendrán distintas presentaciones a lo largo de la navegación.

La Konga, por ejemplo, participará de los encuentros al atardecer, con música en vivo durante el sunset, alrededor de la pileta.

Además, los artistas realizarán varias presentaciones durante el viaje. La Konga, Paquito Ocaño y Peteco Carabajal tendrán alrededor de cinco actuaciones cada uno, por lo que los pasajeros podrán disfrutar de sus shows en diferentes momentos.

Otro de los diferenciales de Ocean Fest es su modalidad de comercialización: el pasajero contrata una experiencia con bebidas y servicios incluidos, sin necesidad de realizar gastos adicionales a bordo por esos consumos contemplados en el paquete.

Betancourt confirmó que la organización atraviesa la etapa final de comercialización y que todavía quedan algunos lugares disponibles, aunque la capacidad está próxima a completarse.

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Además, invitó a aprovechar las promociones de la semana Black, con valores especiales para quienes todavía no reservaron.

Las consultas y contrataciones pueden realizarse a través de la agencia oficial Viajes TDH, en agencias de turismo de confianza de todo el país o mediante los canales oficiales de Ocean Fest.

Toda la información sobre la experiencia, las actividades y las consultas está disponible en www.oceanfest.com.ar.

Con La Mona Jiménez como figura central de la apertura, música cordobesa, folclore, fiestas temáticas y entretenimiento para todas las edades, Ocean Fest apuesta a convertir la Navidad en una celebración diferente: lejos de casa, pero con espíritu argentino y a bordo de un crucero.