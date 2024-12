Mario y un regalo navideño que tocó el corazón de todos: "Reviví mi infancia"

La Navidad de este año estuvo marcada por un gesto de amor que resonó en los corazones de miles de personas. La historia comenzó como una tradición familiar, pero gracias a un inesperado giro de los eventos, se convirtió en una historia viral que conmovió a todo el país.

Ulises Llanos, locutor de Cadena 3, compartió en Viva la Radio una entrañable anécdota sobre su padre Mario Llanos, un hombre que creció en la pobreza y cuya infancia estuvo marcada por la falta de juguetes. “Él no sabía lo que era un juguete”, relató Ulises, mientras contaba cómo su padre, cuando era niño, encontró un humilde camión de caucho en un campo de desechos, el único juguete de su niñez. Esta revelación inspiró a la familia Llanos a realizar una búsqueda incansable para regalarle a Mario, más de seis décadas después, ese mismo camión de caucho en Nochebuena. También le regalaron una muñeca a su madre, Nelly.

El gesto fue tan emotivo que Mario, al recibir el camión, no pudo contener las lágrimas, reviviendo toda su infancia en un instante. “Cuando recibí este camión, reviví toda mi infancia, todo. Me emociono muy rápido, muy fácil. Esto me ha superado por completo”, dijo Mario en los estudios de la radio, visiblemente emocionado.

Lo que comenzó como un acto íntimo de amor familiar, pronto se transformó en una historia que tocó los corazones de miles de personas. Ulises, quien nunca imaginó que su relato sería tan impactante, explicó que la historia fue compartida por primera vez en Viva la Radio en un momento casual, durante una pausa del programa, en la que se encontraba conversando con su compañero Raúl Monti. “Era algo muy íntimo, muy privado, que nunca pensamos compartir fuera de nuestra familia. Pero Raúl me insistió y al final decidimos contarla al aire”, relató Ulises.

El relato, que originalmente fue compartido en la radio, rápidamente se hizo viral. Los seguidores de Cadena 3 comenzaron a compartir la historia en sus redes sociales, lo que llevó a que llegara a personas de todo el país, e incluso de otros países. "Nunca imaginamos que algo tan privado pudiera tocar tan profundamente a tanta gente", expresó Ulises, quien agregó que tanto él como su familia se sorprendieron por la magnitud de la repercusión.

Mario, quien no está familiarizado con las redes sociales, se enteró de la viralización de la historia gracias a los mensajes que le leían sus hijos. El testimonio de su vida y el gesto de su familia generaron una ola de apoyo y cariño, con muchos usuarios compartiendo historias similares de niñez. "Ver que hay otros Marios, otras personas que pasaron por lo mismo, nos ha tocado el corazón. Es algo que nunca esperábamos", comentó Ulises.

El regalo, que para Mario representó la magia de la Navidad que nunca tuvo de niño, también se convirtió en un símbolo de esperanza y amor familiar. A través de la historia, los Llanos recordaron que, a pesar de las dificultades, el amor y la familia son los pilares que perduran a lo largo del tiempo. Además, la carta que acompañó los regalos, escrita por "Papá Noel", hizo aún más especial el gesto, al rendir homenaje a los sueños y esperanzas de esos "niños que llevaban dentro" Mario y Nelly.

“Esta Navidad es un homenaje a ustedes, a sus historias, a los niños que llevaron dentro y que nunca fueron olvidados. La magia que quizás faltó en esos años está aquí ahora, para recordarnos que el amor, la esperanza y los sueños nunca dejan de existir”, decía la carta, escrita con el corazón.

El emotivo acto no solo conmovió a la familia Llanos, sino que también se convirtió en un recordatorio de la importancia de los valores familiares y la magia de la Navidad. En palabras de Ulises: “Por una noche, la magia de la Navidad inundó nuestra casa y nuestro corazón. Nos alegra saber que esa misma magia ha tocado los corazones de tantas personas”.

"Yo creo que cuando nací, no nací con un corazón, sino con un camión adentro, porque yo amo los camiones", confesó Mario a Cadena 3. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó, Mario forjó una carrera como camionero durante 38 años, lo que marcó su vida de manera significativa.

La historia se vuelve aún más emotiva cuando sus hijos, Ulises y Gonzalo, deciden sorprenderlo en Navidad. "No era la idea, pero me partió el alma escuchar la historia de mi papá", dice Ulises. Junto a su hermano, se embarcan en una búsqueda para encontrar un camión de colección, un regalo que representa el juguete que Mario nunca tuvo de niño. "Los precios eran altísimos, no podíamos comprarlo", explica Gonzalo sobre las dificultades que enfrentaron para conseguir el camión. Finalmente, lo consiguieron de parte de un hombre que tiene una suerte de "hospital de los Juguetes".

Finalmente, lograron hacer el regalo en una emotiva reunión familiar. "Nelly, la mamá, agarró su muñeca y la abrazó como una niña de 5 años", recuerda Ulises, destacando la alegría del momento. La carta de Papá Noel leída por la familia de Mario añade un toque especial, recordando la importancia de la esperanza y la ilusión en la vida de todos.

Entrevista de Viva la Radio