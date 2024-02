María Becerra apoyó a Lali Espósito y criticó a Milei: "Tiene que ser más serio"

María Becerra se encuentra de visita en Chile, donde se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y además fue convocada para formar parte del concurso donde participantes de Perú, Chile, México, Italia y Argentina competirán por "La Gaviota de Plata" y 30.000 dólares.

En ese marco, "La nena de Argentina" se expresó respecto a los cruces que mantuvieron en las últimas semanas el presidente Javier Milei y la cantante Lali Espósito.

"Siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Yo lo digo con todo respeto, obviamente. Es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país, antes que ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tuits en un día. Me parece que debería estar encargándose de otras cosas", declaró en una conferencia de prensa.

Respecto al cruce entre Milei y Lali, Becerra indicó: "No utilizo mis redes para un mensaje tan político directamente, pero apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona, me gusta cómo piensa, me encanta lo inteligente que es, cómo habla, cómo se expresa, las cosas que dice. La verdad que comparto".

Y añadió: "Me parece un montón todo lo que está sucediendo, siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news, muy confuso. Siento que se subestima al pueblo con las cosas que se dicen. Se arma todo un revuelo mediático y polémico que no da".

La cantante también hizo referencia al momento profesional que está atravesando y sobre la situación de la cultura en el país.

"Estoy consagrada, pero uno no debe dejar de tener los pies sobre la tierra. Hay actores y actrices que empiezan, que son emergentes y se necesita ayuda para financiar lo que hacen. Que se quiten las ayudas del Estado es un montón, desfinanciar eso me parece tristísimo sinceramente. Argentina es un país rico culturalmente por sus obras de teatro, películas y artistas en general", completó la artista.

Informe de Angie Gatica, corresponsal de Cadena 3 en Chile.