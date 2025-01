La última entrevista a Leo Dan en Cadena 3: su mensaje de esperanza

Leopoldo Dante Tévez, conocido mundialmente como Leo Dan, murió este miércoles 1 de enero a los 82 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de sus redes sociales, donde expresaron su gratitud por el amor y apoyo recibidos a lo largo de su vida.

Nacido en Santiago del Estero en 1942, Leo Dan se convirtió en uno de los mayores exponentes de la música romántica en América Latina. Éxitos como “Cómo te extraño mi amor” y “Esa pared” quedaron grabados en el corazón de millones de personas, consolidándolo como un símbolo de la música popular.

En agosto de 2024, el cantante habló con Cadena 3 desde Miami, donde habló de su gira de despedida, su salud y la conexión con su Argentina natal. En ese marco, dejó un mensaje de esperanza.

Sobre su gira de despedida, el artista recordó cómo surgió la idea: "Un productor de Los Ángeles me dijo, ¿por qué no te despedís con tu música, la gente te quiere ver? Y le dije que no quería cantar más, porque encontré una posibilidad muy grande que es componer canciones".

Sin embargo, la realidad fue diferente, y terminó realizando una extensa presentación. "Me hicieron hacer una hora, una hora y media. No me dejaban ir", relató.

Leo Dan tuvo por ese entonces varias fechas programadas en Estados Unidos, incluyendo presentaciones en Texas y Ontario en Canadá.

El artista también habló en dicha entrevista con Cadena 3 sobre su compromiso con su comunidad en Argentina. "Tengo la suerte de poder darle el desayuno, el almuerzo, la cena a los chicos de Atamisqui en Santiago del Estero", afirmó.

Respecto a su vida personal, Leo Dan recordó su historia de amor con su esposa Mari. "A Mari le dije la primera noche que la conocí: ¿te querés casar conmigo? 'Sí', me dijo. Y me pegué el susto de mi vida", narró entre risas.

El artista también reflexionó durante esa charla sobre su legado musical y su deseo de seguir ayudando a otros. "Creo que la fuerza del hombre es saber que puede hacer cosas maravillosas", afirmó.

El artista también recordó su conmovedora experiencia en el Vaticano, donde estuvo presente junto a Manuel Wirtz en los momentos previos a la canonización de Mama Antula. "Hicimos una hermosa canción, Los Caminos de la Fe", comentó Leo Dan, quien además anticipó un posible festival en Santiago del Estero en noviembre. "Parece que quieren hacer un día de Leo Dan", añadió.

La conversación abordó su incursión en la política en los años 90, donde recordó su relación con el expresidente Carlos Menem. "Él me entusiasmó de tal manera que perdí tanta plata. Y de ahí nunca más en la política", confesó. Sin embargo, destacó que su experiencia le permitió acercarse a su gente y comprender mejor sus necesidades.

Leo Dan también reflexionó sobre su legado musical, mencionando su famosa canción "Te he prometido", que fue grabada más de 400 veces. "La compuse en cinco minutos, y desde que me fui a México, sonó mucho en los setentas", recordó con nostalgia. Además, reveló que artistas como Juan Gabriel y Marco Antonio Solís fueron influenciados por su música.

El cantante enfatizó la importancia de la generosidad y el apoyo a los más necesitados, transmitiendo un mensaje de esperanza: "El dar es el mejor negocio que puede hacerle la vida".

*Nota original publicada en Cadena3.com el 12 de agosto de 2024.

Entrevista de "Viva la Radio".