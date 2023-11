La Legislatura de Córdoba aprobó la primera lectura del Presupuesto 2024

La Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó este miércoles la primera lectura del Presupuesto 2024, que incluye la variación de impuestos y fondos para infraestructura.

Leonardo Limia, titular del bloque oficialista del PJ, dijo a Cadena 3: “Hoy se aprueba el Presupuesto 2024, tenemos una segunda lectura prevista para el 15 de noviembre y antes que eso está la audiencia pública donde pueden participar cualquier ciudadano de la provincia y las organizaciones”.

“En cuanto a los impuestos sobre los Ingresos Brutos se mantienen las mismas alícuotas que este año 2023; en cuanto al Impuesto Inmobiliario Urbano se actualizará de acuerdo al índice de actualización salarial y el Inmobiliario Rural con el índice de precios mayoristas del sector agropecuario”, detalló.

Limia añadió que más de 550.000 millones de pesos estarán destinados a infraestructura para toda la provincia en las áreas de educación, salud y seguridad.

Cecilia Irazusta, titular del bloque independiente, dijo a Cadena 3 que rechazaron la primera lectura porque tuvieron sólo una semana para analizarlo y cuestionó que la mayoría del presupuesto se destina a obra pública.

“Se lleva el 52% la obra vial, un 31% en acueductos y solo 8% en salud y 9% en educación. No hay una escucha real a la ciudadanía que pide un mayor hincapié en esas dos áreas. En cuanto al empleo es un relato, no es real. Los monotributistas y becarios tienen unsueldo debajo del as necesidades básicas y no está en empleo formal”, expresó.

El bloque de Cambiemos se abstuvo y el radicalismo votó en contra y pidió una revisión.

La segunda lectura está programada para el 15 de noviembre.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Jorge Mercado.