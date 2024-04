El móvil de Cadena 3 presenció un robo millonario en el centro de Córdoba

Un taxista de Córdoba fue víctima de un violento robo en pleno centro de la ciudad este viernes por la tarde. Gustavo, el taxista afectado, se encontraba en la calle Rivera Indarte y Humberto Primo cuando fue abordado por dos motochorros y un vehículo Peugeot 2008 negro.

Según relató Gustavo a Cadena 3, los delincuentes le arrebataron 5 millones de pesos que llevaba consigo para una cuestión de salud. El hombre intentó resistirse y en medio del forcejeo fue atropellado dos veces por el vehículo involucrado en el hecho.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Cuando yo voy a agarrar, agarro uno, cuando voy a agarrar a ese, otra moto me pega una patada de atrás, pero no lo suelto, y cuando me intento levantar, el auto negro me atropella, me pega dos veces, por eso me voltea. Eran dos motos y un auto negro", expresó.

A su vez, se mostró desesperado y criticó duramente las condiciones actuales de seguridad en la ciudad: "No hay cámaras de seguridad, las calles están como están...no hay un policía en la calle, estamos a merced de los ladrones".

A pesar del violento episodio, varias personas que se encontraban ahí lo ayudaron para recoger parte del dinero que había quedado esparcido por el suelo tras el forcejeo con los delincuentes.

La Policía llegó al lugar tras ser alertada sobre lo ocurrido y aparentemente habría un detenido por el hecho.

Informe de Gonzalo Carrasquera.