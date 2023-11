Vecinos de zona norte sin luz hace más de un día: "Respuestas muy carentes"

Vecinos de la zona norte de la ciudad de Rosario reclamaron este miércoles por la falta de electricidad desde hace más de un día, lo que genera una creciente preocupación entre los residentes.

Esta situación no solo ha causado dificultades económicas, sino que también ha elevado los niveles de inseguridad en la zona, según precisaron al móvil de Cadena 3 Rosario.

A pesar de los múltiples reclamos presentados a la empresa de electricidad (EPE), los vecinos no han recibido respuestas claras ni soluciones a sus problemas.

Carina, una de las afectadas por la falta de electricidad, compartió su angustia y afirmó que la situación es "muy drástica".

“Tenemos muchos vecinos mayores que necesitan una medicación y que hoy no lo pueden estar refrigerando. Desde la EPE no nos están dando ninguna solución, no es una respuesta clara en donde nosotros podamos saber qué vamos a hacer. Estamos con una incertidumbre porque no nos dicen cuál es el problema, si lo van a solucionar, las respuestas son muy carentes, no saben darnos una respuesta”, afirmó.

Y concluyó: “La pérdida está siendo enorme lo que es económicamente y bueno también el hecho de inseguridad. Por el contacto que tuve con los vecinos es más o menos aproximadamente desde Vélez Sarsfield hasta casi llegando a Juan José Paso y desde Larrea hasta Felipe Moré”.

Informe de Agostina Meneghetti.