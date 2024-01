"Un Viaje de Película": cine, música y la receta para conquistar Rosario.

El próximo 20 de enero, el Teatro Broadway se convertirá en el escenario de un espectáculo único que promete transportar a los espectadores a través de los éxitos musicales más icónicos del cine.

Bajo el título "Un Viaje de Película", esta obra de Manuel Cansino cuenta con la participación especial del periodista y entretenedor Juan Junco.

En diálogo con Eugenia Iermoli para Viva la Radio en Cadena 3 Rosario, el multifacético Junco expresó: "Estoy para divertirme y hacer que la gente se divierta".

La propuesta se erige como una fusión entre la música y el cine, recorriendo diversos géneros cinematográficos, desde producciones nacionales hasta éxitos internacionales. La obra, dirigida por Juan Junco, promete un espectáculo dinámico y emocionante.

"La gente ha salido fascinada de las funciones. Es una hora y cuarenta minutos que se pasa volando, sin fisuras, como dice Rottenberg", acotó Junco. Y en relación a sus sensaciones, agregó: "Yo siempre tengo esto como meta: me tengo que divertir. Yo, en el fondo, soy un nene. O sea, tengo 50 años, pero, en el fondo, tengo 10. Si yo no me divierto, me voy".

La banda encargada de dar vida a las piezas musicales integrada por músicos talentosos: Cristian Gallo en el saxofón, Guillermo Juster en teclado y coros, Martin Giménez en bajo y coros, Damián Riba en batería y coros, y Damian Azurza en voz, guitarra y dirección musical. Además, el elenco se completa con las impresionantes voces de Sofía Gaggioli, Mariana Caccia y Facundo Trebino. Los bailarines, Stefania Berton, Yuslandy y Francisco Portaro, a cargo de la coreografía de Noelia Giuntoli, suman su destreza al espectáculo, con la colaboración especial de Miguel Ángel Tessandori.

A la hora de elegir entre los distintos medios en que ha sabido desempeñarse, resaltó: "La radio me gusta mucho, se permite esto de que fantaseemos, de que yo recién te dije, me voy, cortamos la comunicación y la gente se imagina: Junco se quiere ir, se están peleando, no llevan bien. Vos en la radio podes jugar".

No obstante, resaltó del teatro el contacto con el público. "A mí me gusta esa adrenalina, el ida y vuelta con la gente, te esperen a la salida, que les gustó, que la pasaron bien, que lo van a recomendar, que no. Eso está bueno", enfatizó.

"Un Viaje de Película" se presenta este sábado 20 de enero y habrá funciones cada 15 días hasta marzo, en el Teatro Broadway.

Entrevista de Eugenia Iermoli.