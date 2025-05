Tren arrolló auto en Rosario y rescataron a mujer atrapada: "Es un milagro"

Un grave accidente ocurrió en Barrio Ludueña, en el cruce de Felipe Moré y Humberto Primo, donde una mujer identificada como Lorena fue arrastrada por un tren mientras se dirigía a su trabajo. Personal del SIES, Bomberos Zapadores y el Comando Radioeléctrico acudieron rápidamente al lugar tras los llamados de vecinos que alertaban sobre personas atrapadas.

La víctima, que viajaba en su Peugeot, fue rescatada por los bomberos y actualmente se encuentra en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

María del Carmen, madre de Lorena, compartió el móvil de Cadena 3 Rosario su angustia en una entrevista desde el hospital. "Hasta el momento no sabemos nada, no tenemos parte, porque están haciendo todos los estudios. Ella tenía el shock del accidente, estaba muy dolorida, pero gracias a Dios está viva", expresó.

/Inicio Código Embebido/

El siniestro ocurrió este lunes al mediodía en la zona oeste de Rosario. La mujer, que había quedado atrapada dentro del auto, fue rescatada por personal de Bomberos Zapadores.



Con herramientas, realizaron tareas de rescate hasta lograr liberarla.



?? https://t.co/tIm9lYU0It pic.twitter.com/UXJJcQQPIB — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 26, 2025

/Fin Código Embebido/

La madre destacó que el cruce donde ocurrió el accidente es utilizado diariamente por los vecinos y que carece de señalización adecuada. "No hay carteles de cruce, no hay barrera, y el tren no tocó bocina", agregó.

María del Carmen también relató que su nuera fue testigo del accidente y pudo alertar a la familia rápidamente. "Esos 10-15 minutos fueron eternos. Cuando llegué y vi el auto, la gente pensó lo peor. Gracias a Dios, Lorena estaba consciente", comentó, enfatizando que la situación podría haber sido mucho peor.

Los bomberos que intervinieron en el rescate manifestaron que "es un milagro que ella esté viva". María del Carmen recordó que, tras el accidente, encontraron un bolso dentro del vehículo, el cual fue devuelto a la familia con la recomendación de que "cuando se recupere, pase a vernos".

La madre de Lorena también hizo un llamado a las autoridades sobre la falta de seguridad en el cruce ferroviario. "No tenemos señalización de nada en ese cruce. Ya los vecinos han hecho reclamos, pero nadie toma cartas en el asunto. Necesitamos una barrera", insistió, recordando que su otro hijo también había sufrido un accidente en el mismo lugar.

Informe de Agostina Meneghetti.