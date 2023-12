Schmuck y la sesión del nuevo Concejo: "Hemos logrado los consensos para todo".

La sesión de este lunes en el Concejo de Rosario quedará marcada como la primera del nuevo periodo legislativo, con la particularidad de la conformación del cuerpo de ediles tras la jura realizada el pasado 10 de diciembre. En este contexto, una serie de proyectos reciben luz verde, generando debates intensos en la ciudad.

Con una mayoría de 15 concejales sobre los 28 que integran el Palacio Vasallo, el interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe tiene la capacidad de aprobar la mayoría de los proyectos que llegan al recinto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, expresó al móvil de Cadena 3 Rosario la importancia de los temas a tratar, que van más allá del presupuesto y la ordenanza general impositiva.

“También el tema del transporte urbano de pasajeros y muchos expedientes de planeamiento, que son proyectos inmobiliarios que se venían debatiendo hace mucho tiempo y que, bueno, en un contexto como el que vivimos hoy, que no se discutan hasta dentro de dos meses, significa muchas veces que esa inversión desaparezca en la ciudad. Entonces, esta semana estuvimos trabajando sobre las modificaciones y las propuestas de cada uno de los bloques y hoy se aprueban muchos de los que estaban en tratamiento hace bastante tiempo aquí en el Concejo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el impacto de la Tasa Vial y el aumento atado a la inflación de la tarifa de taxis, expresó: “Consideramos que un aumento del 30-35% de la nafta implica claramente que no puedan pagarle a los choferes y si no tienen choferes los taxis no funcionan de noche, no funcionan en feriados. Así que, en este momento estamos trabajando sobre una propuesta para ver si también podemos, de no consensuarse una fórmula igual que el TUP, por lo menos votar un aumento que les permita seguir funcionando. Todo sale con diferentes votos. El presupuesto yo creo que sale por unanimidad y la Ordenanza General Impositiva, algunos artículos salen con una mayoría, otros con otra y la tasa vial con otra. Pero sí, en general hemos logrado los consensos necesarios para todo”.

Informe de Muriel Yadanza.