Santiago Bilinkis, avance de la IA y la posibilidad de "copiar" a una persona

La inteligencia artificial (IA) está presente hace años en la vida cotidiana, desde las redes sociales hasta los electrodomésticos de alta gama y los programas de reclutamiento de personal.

Sus riesgos van desde la discriminación hasta la automatización de tareas realizadas por humanos, el robo de propiedad intelectual o la desinformación sofisticada a gran escala, entre otros.

Sin embargo, el deslumbrante éxito desde fines del año pasado de ChatGPT, la interfaz de IA generativa de OpenAI, una empresa emergente financiada ampliamente por Microsoft, fue el origen de una carrera hacia sistemas cada vez más intuitivos y eficientes, que son capaces de generar textos, imágenes y códigos de programación cada vez más complejo.

“Es una época apasionante, son cosas que a mí siempre me interesaban e investigo hace muchos años, pero ahora ocupan el centro de la escena e interesan a todos”, dijo el tecnólogo y economista Santiago Bilinkis, autor de Guía para sobrevivir al presente y Pasaje al futuro, además fundador de Officenet y otras empresas tecnológicas, en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Compilado. “Podría armar un lindo compilado de las cosas que fui diciendo y que sonaban disparatadas. Recién hablaba sobre un proyecto en el que vengo trabajando y requería cosas de IA, armando todo un producto que está muy bueno, y decía que en dos o tres años se puedan hacer tales cosas vamos a poder hace tal otras. Me di cuenta que había pasado hace dos meses”.

Copiar la humanidad. “Lo que veníamos tratando de hacer tiene que ver con la posibilidad de hacer una copia digital de una persona, que le veas la cara, le escuches la voz, como hacer videoconferencia sin que la persona esté ahí, con una aplicación más extravagante, la posibilidad de que las personas que fallecen dejen un legado con el que se pueda interactuar”.

El otro yo. “Una red neuronal entrenada con la que puedas conversar, como con chat GPT, con un abuelo fallecido. Me imagino un programa de TV con panelistas: una de las personas está ahí de carne y hueso, presente en el estudio, otro de los cuales está en Bangkok y a través de la tecnología lo ves físicamente presente y otro de los cuales no solo no está ahí, sino que no existe, puede ser emulado por IA, indiscernible de una persona real de carne y hueso”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dos caras. “Toda herramienta muy poderosa puede usarse para cosas buenas y malas. Si nos guiamos por la historia anterior, normalmente hacemos las dos cosas. Sería ingenuo pensar en la posibilidad de poder prolongar el vínculo, no el mismo, cuando alguien fallece. Cierta relación, preguntarle a tu abuela sobre la receta de los ravioles, es un uso hermoso de la tecnología”.

No hay fronteras. “La realidad y virtualidad, realidad y fantasía, van a tener que ser repensados y debatidos. La privacidad. Hoy muchos jóvenes exponen otras cosas, por ahí los que tenemos más años pensábamos que no es así y va a admitir discusión [...] Nunca estuvimos en la cabeza de un perro. Si el chat GPT empieza a actuar de una manera que manifiesta consciencia, nos resulta mucho más difícil pensar un ser consciente”.

El mundo del trabajo. “Hay muchos experimentos de acortamiento de la jornada (laboral), la productividad no cae demasiado con menos días. Pero si en vez de que una persona logre hacer el trabajo de dos una persona puede hacer el trabajo de 10, ahí sí es más complicado el escenario. Si mañana necesitás un décimo de las personas, tampoco vamos a trabajar una hora cada uno, ¿qué haces con todo el mundo aburrido?”.

Entrevista de Rodrigo Ipolitti y Cecilia Moro.