Reunión en Rosario por seguridad: "Buscamos la normalidad en la ciudad".

Este martes tuvo lugar una reunión donde se abordó en detalle la grave crisis de violencia que afecta a la ciudad de Rosario, puntualmente la situación del transporte, paralizado desde la noche del lunes por amenazas y ataques.

Estuvieron presentes representantes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccoccioni y otros funcionarios.

Javkin enfatizó la especificidad de la reunión, la cual estuvo vinculada al tema de la situación de los colectivos en la ciudad. "Ustedes saben que habíamos tenido una amenaza, esa amenaza luego llevó a retraer el servicio, luego se volvió a prestar el servicio y tuvimos anoche, en forma a nuestro entender, muy coordinada, va por mi cuenta, en una hora, cuatro hechos relacionados al servicio", expresó el intendente al móvil de Cadena 3 Rosario.

El funcionario municipal destacó la importancia de acordar una metodología de trabajo que abarque no solo aspectos policiales, sino también cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de transporte público. Además, mencionó que se llevó a cabo una reunión prolongada donde se escucharon las preocupaciones de los choferes, en colaboración con el equipo del Ministerio de Seguridad y la presencia del Fiscal General, debido a las investigaciones en curso.

En cuanto a las medidas a seguir, Javkin señaló que los trabajadores de la UTA llevarán a cabo una asamblea cuyo resultado determinará el curso de acción. "Nosotros todo el tiempo queremos la ciudad funcionar normalmente, ese es nuestro mayor interés", afirmó el intendente, subrayando la importancia de la normalidad en el funcionamiento de la ciudad y la firmeza en las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Ante la pregunta sobre los detalles operativos y el mensaje que llevarán los colectiveros a sus bases, Javkin optó por no hacer públicos los detalles operativos, enfatizando que estos están en consideración de los trabajadores y esperando que tengan efectividad. "Nos guían esos dos parámetros. Buscar la normalidad con una definición muy clara de no retroceder en las medidas que tienen que ver con impedir que el delito de la cárcel controle la cárcel", concluyó el intendente, destacando la firme postura de no retroceder en las medidas de seguridad implementadas.