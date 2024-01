Más de diez balazos contra un local: "Te obligan a darles el gusto y cerrar"

Una boutique de ropa ubicada en Cochabamba al 400 fue el blanco de un ataque a balazos en la tarde de este miércoles.

Según el reporte policial, se registraron detonaciones y múltiples impactos en el comercio, con indicios de que los autores podrían haberse movilizado en una motocicleta roja y blanca. No se reportaron heridos, aunque en el lugar se encontraron al menos 10 vainas servidas.

Agustina, titular del negocio (local en alquiler), reveló a Cadena 3 Rosario que por la mañana habían encontrado que les habían tirado una bomba molotov, al tiempo que desconoce las motivaciones.

#URGENTE ?? Al menos 10 tiros en un negocio de Cochabamba al 400.



Testigos afirman que una moto se metió en contramano por dicha calle y efectuó varios disparos sobre el local. Policía ya cortó el tránsito y se espera la llegada de la PDI.



?? Móvil @agomeneghetti pic.twitter.com/y9tdW5tFOY — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) January 17, 2024

“Gracias a dios no se incendió el local. Llamé a la inmobiliaria y nos dijeron que hubo un episodio similar antes de que estemos nosotros. Había un estudio jurídico. Y ahora me llamaron contándome lo que había pasado”, narró.

“Abrí en noviembre. En el país que vivimos no podemos progresar, no queda otra que darles el gusto de cerrar el local. Jamás me extorsionaron por mensaje, ni pidieron dinero, fue de repente, no sé cuál es el motivo ni a lo que quieren llegar, desconozco totalmente. Soy nueva en la zona, amigos del barrio me lo habían recomendado”, añadió.

Al ahondar en sus sensaciones, concluyó: “La angustia es mucha, me costó poner mucho este local. Queda llevarme la mercadería, arreglar los vidrios y pagar pare rescindir el contrato. Me sacaron lo único que tenía”.

En tanto, personas que frecuentemente un geriátrico ubicado en la misma cuadra, también hablaron con Cadena 3 Rosario: "Escuchamos explosiones de los disparos. Vimos una moto con dos personas con casco. Antes, había una barbería que estuvo abierta alrededor de un mes y medio o dos meses, y aproximadamente 20 días después pusieron este comercio. Hará unos 20 días".

Otro testigo agregó: "Ayer, martes, por la tarde, la boutique estaba abierta y estaban atendiendo. Pasé y vi a una chica midiéndose ropa. No sé si estaban abiertos por la mañana".

Informe de Agostina Meneghetti.