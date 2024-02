Le entraron a robar en su casa a días del casamiento: "Es un balde agua fría".

La semana que precede a un casamiento debería estar llena de alegría y expectativas emocionantes para cualquier pareja. Sin embargo, para Lucas y su novia, el despertar de este miércoles fue muy diferente a lo esperado.

Su casa de Provincias Unidas al 600 bis fue escenario de un robo que lo dejó con sentimientos encontrados en un momento tan crucial de su vida y en un momento de indefensión como es la noche.

/Inicio Código Embebido/

ASI ROBARON EL AUTO DEL VECINO EN ZONA OESTE ??



?? Los dos ladrones habían ingresado previamente al domicilio de Lucas en Provincias Unidas al 600 bis y sustrajeron las llaves del vehículo ubicadas en una mesita de luz.https://t.co/tIm9lYU0It ???? pic.twitter.com/WxyrUwl9EP — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) February 21, 2024

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3 Rosario, compartió detalles de lo sucedido: los ladrones ingresaron a su casa a través del techo y se llevaron las llaves de su auto, que estaba estacionado en la puerta. Esta situación, que ocurrió justo una semana antes de su boda, altera ineludiblemente los planes que él y su pareja tenían para los días previos al gran evento.

"Es algo muy chocante, nadie espera que en su propia casa ocurra algo así. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero la noticia fue un golpe duro", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La rápida acción de los ladrones y su proximidad a su habitación, donde estaban las llaves, añadió un nivel de perturbación adicional a la situación.

“También se llevaron dinero que había dejado en mi billetera justamente para pagar algunas cosas el día de hoy. Pero sí, la verdad que amanecí con esa noticia y fue un baldazo de agua fría. Por otro lado, gracias a Dios que no me pasó nada porque si a lo mejor yo me levantaba y, según las cámaras eran dos masculinos, si tenían algún arma quizás la historia hubiera sido distinta”, amplió el damnificado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El modus operandi de los delincuentes, ingresando por los techos, es una táctica conocida en la zona, según relató Lucas. Aunque había escuchado sobre estos incidentes en las noticias, nunca pensó que sería víctima de uno de ellos.

Informe de Agostina Meneghetti.