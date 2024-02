Robo de medidores en Córdoba: denuncian "zona liberada" en barrio Los Plátanos

Vecinos de barrio Los Plátanos de la ciudad de Córdoba se mostraron indignados por el robo de 14 medidores de agua el pasado fin de semana. Las sustracciones se cometieron en un radio de menos de 200 metros y afectaron a tres manzanas, según indicaron los damnificados.

Se trata de un robo que no es novedad en la capital provincial, pero que genera mucha preocupación y enojo de los afectados, que denuncian que la Policía "no hace nada" y que hacer el descargo en una comisaría puede tomar muchas horas.

Los últimos robos ocurrieron en calle Luis Agote y Avenida Los Plátanos, en el corazón del barrio homónimo. Además, los vecinos cuestionaron a Aguas Cordobesas por la falta de reparación en las cañerías después de cometerse los robos.

"En tres manzanas no dejaron un solo medidor y todavía hay agua perdiendo en la calle porque Aguas Cordobesas no viene. Uno llama a la empresa y no viene. La pérdida de agua viene desde el sábado, se robaron todo en una noche", dijo un vecino en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Nos cuidamos entre nosotros, no nos queda otra. Lo que sea, te roban. Falta que nos roben hasta las bolsas de basura. Los robos se extienden hasta la calle Maestro Vidal, es una situación que padecemos todos los días. No se puede más ya. A la Policía no la llamamos porque no viene nunca y tiene miedo porque no puede reprimir a nadie, ni se meten".

En tanto, un comerciante explicó que sus clientes salen de su casa sin la tarjeta de débito por temor a los robos. "La gente sale a la calle sin celulares ni tarjeta de débito. En mi comercio las personas vienen y yo les doy la mercadería para que se la lleven y me paguen por transferencia bancaria desde su casa".

Otra vecina indicó en diálogo con Cadena 3 que los damnificados no hacen la denuncia al considerar que es una pérdida de tiempo. "La Policía tiene las manos atadas y no hay nada para hacer. Creo que hay que cambiar el sistema. El ladrón sale de la comisaría antes de que uno termine de denunciar, algo que te puede tomar hasta ocho horas".

Los vecinos también advirtieron por los robos de los medidores de gas y distintos tipos de robo. "Los ladrones se roban los medidores de agua y ahora empezaron con los medidores de gas. Entran a robar a los negocios, manotean carteras, la gente no puede estar en las paradas de colectivos. Es muy mala la situación que estamos atravesando", dijeron los damnificados.

Informe de Juan Federico.