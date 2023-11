La familia de Ivana busca en Bolivia al prófugo del crimen: "Lo queremos preso"

El brutal asesinato de Ivana Garcilazo , una apasionada hincha de Rosario Central, conmocionó a Rosario el pasado 30 de septiembre apenas horas después del clásico rosarino.

A medida que las investigaciones avanzaron, la familia de Ivana se embarcó en una incansable búsqueda de justicia, que los llevó en los últimos días a Bolivia en un intento desesperado de encontrar al tercer sospechoso del ataque, Damián Reifenstuel, quien huyó al país vecino tras el crimen.

Los otros dos acusados, Ariel Cabrera y Juan José "Tuerca" Masson, ya enfrentan cargos por homicidio agravado debido a que el asesinato se cometió en el contexto de un espectáculo deportivo y permanecen en prisión preventiva.

Silvana Garcilazo, hermana de Ivana, habló con Viva la Radio en Cadena 3 Rosario desde Santa Cruz de la Sierra. Sus declaraciones ofrecen un vistazo a la ardua búsqueda emprendida por la familia:

"Perdidos en un país tan lejos, tan desconocido para nosotros, pero bueno, con mucha fe, con mucho coraje de lograr lo que buscamos, que es encontrar a Damián, que es poder tener a los tres asesinos presos, ¿no?", dijo.

"Nos comunicaron que habían visto a Damián en Santa Cruz de la Sierra, que es una de las ciudades más grandes de Bolivia. La información era muy certera. Empezamos a difundir su imagen y a buscar a través de grupos y redes de mochileros y argentinos en Bolivia", agregó.

Sobre los resultados, hasta el momento, expresó: "Hablamos con un testigo argentino que estaba seguro de que era él. Nos dijo que era un 99% seguro. Entonces, al ver que los protocolos en estos casos son extensos y que no había recursos para mandar una comitiva de policías a buscarlo, decidimos viajar".

En esa línea, profundizó: "Hace varios días que estamos acá ya y ya creo que es un tiempo prudente como para empezar a mover los medios acá de Santa Cruz, que yo confío en que la solidaridad de Bolivia también va a ser a que se les acerque todos los caminos y que no tenga escapatoria también, como pasó con los otros dos allá".

En cuanto a la postura del fiscal Gastón Ávila, quien investiga la causa, reveló: “Nunca pasamos por encima de nadie. Ávila nos decía que era una locura, pero que él entiende que somos la familia y que él no puede hacer nada para frenarnos, que es la realidad, porque yo se lo dije, a mí no me van a frenar, yo voy a hacer lo que pueda y lo que esté a mi alcance, veníamos con la idea de estar seguro de que era y dar aviso, bueno, nos pasó ayer también, nosotros seguimos recorriendo".