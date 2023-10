Incertidumbre: casas de electrodomésticos frente a la tormenta cambiaria

A pesar de la inestabilidad económica, la venta de electrodomésticos se mantiene en un estado de relativa estabilidad, aunque con cierta cautela y falta de demanda. La subida del dólar ha dejado su marca en algunos precios al consumidor final, llegando incluso a suspender ventas en algunas empresas.

No obstante, por el momento, la venta sigue en marcha, y la incertidumbre podría manifestarse más adelante, especialmente durante la temporada alta para este rubro. Uno de los productos más afectados por esta situación es el aire acondicionado. La escasez de existencias, combinada con la falta de importaciones y una reducción en la producción, podría resultar en un problema de suministro si hay una temporada de calor intensa. Hernán Calatayud, empresario del rubro, se refirió a esta actualidad en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Señaló que la venta se mantiene estable, aunque con una cierta quietud: "La venta está, a ver, estable, bajo, tranquilo, pero no se ha frenado, sigue, se vende". Sin embargo, la incertidumbre sobre la fluctuación del dólar ha generado desafíos en la fijación de precios: "Los valores, hay bastante desconcierto en que no llegue al público, o por lo menos por ahora no llega, por una cuestión de que no hay una demanda que amerite que haya faltantes".

Según comentó, algunas empresas suspendieron ventas y ajustaron plazos máximos debido a las complicaciones asociadas con la escalada del dólar. A pesar de estas restricciones, Calatayud mencionó que la mercadería en el comercio sigue disponible, lo que ha permitido que la venta se mantenga estable hasta ahora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En relación con los aires acondicionados, explicó que la producción se ha reducido, no ha habido importaciones y los stocks en los comercios son limitados. Esto podría resultar en escasez si hay una temporada de calor intensa: "Si llegase a haber un calor muy fuerte, y ahí veremos qué va a pasar. Pero también, ojo, que los precios también van a estar picantes", apuntó.

A pesar de este escenario desafiante, Calatayud destacó que los planes de financiamiento: "Ahora 12, Ahora 18 siguen estando vigentes. Se han ido tocando, pero a un muy bajo nivel, 2, 3%. Estimamos que eso próximamente, no sé cuándo, pero se cortará porque realmente es muy, muy conveniente".

Informe de Agostina Meneghetti.