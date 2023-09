Imputación a miembros de Los Monos por extorsión a lotería en Rosario.

En una audiencia imputativa que se llevó a cabo durante toda esta semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se imputó a individuos involucrados en una trama de extorsión contra el dueño de una agencia de lotería local.

El fiscal Pablo Socca presentó cargos contra nueve personas en relación con estos hechos, destacando la gravedad de sus acciones. Ariel "Guille" Cantero, de 35 años, actualmente alojado en la cárcel de Marcos Paz, fue acusado de ser el cerebro detrás de la operación de extorsión.

Se le imputa haber orquestado el plan desde la prisión, utilizando un teléfono fijo del Servicio Penitenciario y estableciendo conexiones a través de Daiana Micaela L., quien cumplía prisión domiciliaria en San Nicolás y servía como intermediaria en las comunicaciones.

Las autoridades sostienen que Ariel Máximo C. coordinó a un grupo de personas de su confianza para llevar a cabo actos de intimidación con el objetivo de extorsionar al dueño de la agencia de lotería, solicitando la impresionante suma de U$S 1.500.000 dólares. Estos actos se dividieron en dos secuencias a lo largo de los años 2021, 2022 y 2023, siempre con el aval y autorización de Ariel C.

El grupo de personas bajo acusación incluye a Mariana O., Rodolfo Sebastián F., Lorena Mireya C., Daiana Micaela L., y otros individuos no identificados hasta la fecha. Se les imputa haber planificado y ejecutado una serie de intimidaciones contra la víctima, su familia y sus locales comerciales. Los actos incluyeron amenazas, incendios intencionales frente a las agencias y disparos hacia la vivienda y empleados de la víctima.

Brian Ezequiel D. y Bladimir Andrés N., quienes también están tras las rejas, se unieron a la operación de extorsión, utilizando diversas tácticas intimidatorias, incluyendo incendios y amenazas a empleados y familiares del dueño de la agencia.

Kevin David M. fue acusado de participar en el plan extorsivo utilizando una línea telefónica, aunque no logró su objetivo de forzar a la víctima a entregar dinero. La línea en cuestión pasó por múltiples IMEIs y registró tarjetas SIM a nombre de familiares y allegados de Kevin M.

Por su parte, Gonzalo Iván S. fue acusado de facilitar un teléfono celular utilizado en la extorsión, con la intención de dificultar la identificación de los autores del delito.

En cuanto a la situación legal de los acusados, la Jueza de Primera Instancia Dra. Chiabrera dictaminó la prisión preventiva efectiva para ocho de los imputados, incluyendo a Ariel Máximo C., Brian Ezequiel D., Bladimir Andrés N. y Kevin David M., quienes ya se encontraban detenidos por otros delitos. Sin embargo, otorgó la libertad con reglas de conducta por un período de 120 días para Gonzalo S.

Además de la prisión preventiva, el Fiscal Dr. Miguel Moreno solicitó la inhibición general de bienes para Rodolfo Sebastián F., Mariana O. y personas cercanas.