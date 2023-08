Giros Revisitado: un viaje temporal con sonido actual y emoción a flor de piel.

El Teatro El Círculo se prepara para recibir un espectáculo único que promete transportar a los amantes del rock nacional a una época dorada de la música. El próximo viernes 22 de septiembre a las 21 horas, Gonzalo Aloras presenta "Giros Revisitado", una obra que rinde homenaje al icónico álbum de Fito Páez y su legado de la década del 80, recreado en vivo por los músicos originales y otros talentos de renombre.

Bajo la dirección de Aloras, este proyecto cautivador ha tomado forma como una experiencia que trasciende el mero tributo musical, ya que no se limita a interpretar las canciones, sino que busca capturar la magia única que se crea cuando los instrumentos originales se unen para recrear la complicidad sonora de aquella época.

Entrevistado junto a Fabián Gallardo en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Aloras compartió su entusiasmo por el proyecto: "Es una oportunidad para hacer este disco que ya es un clásico de la historia del rock nacional hacerlo en vivo después charlalo con Fabián. Esta el bajista original de ese disco".

Y agregó: "Nos sorprendimos con la respuesta del espectáculo, no teníamos previsto esto. Al no ser un tributo mismo disco mismos instrumentos mismos músicos sensación extraña. Es un viaje en el tiempo, pero a su vez estas acá y ahora, sonidos actuales y músicos con la experiencia de vida".

En tanto, Gallardo sostuvo: "No es solo hacer las canciones tocarlas, es una magia muy particular, en este disco hay mucho unísono entre bajo y guitarra, van haciendo casi lo mismo. Volvió a pasar en el CCK parece que el tiempo no hubiese pasado".

"Es de mucha emotividad el concierto, cuando termino la primera canción nos sorprendimos, termina giros primer tema del disco y el que primero tocamos, y fueron tres minutos de aplauso", concluyó.