"Mariposa blanca": rimas e importancia del vínculo con el lenguaje en la niñez

En uno de los platos fuertes de este viernes en el Centro Cultural Fontanarrosa, que capturó la esencia y el amor por las palabras y el aprendizaje temprano, Fernanda Gómez de la Cruz, reconocida fonoaudióloga, presentó su nuevo libro "Mariposa Blanca" en uno de los escenarios de la Feria del Libro Rosario 2023.

La cita se llevó a cabo en la sala Beatriz Vallejos, pero minutos antes pasó por el estudio móvil de Cadena 3 Rosario durante la transmisión de Viva la Radio y dejó las claves para nutrir el vínculo con el lenguaje en la infancia.

Génesis. “Trabajo con niños, en lo que es comunicación y lenguaje en primera infancia. Y lo que tiene que ver con rimas, jugar, canciones, con la poesía y demás, es parte de lo cotidiano para mí. Entonces, una noche que no podía dormir, aparecieron un montón de rimas y otra noche más y más y fueron muchas rimas que compartí con Editorial Pupet; les gustaron y me dijo, podemos hacer un libro”.

Nombre. “Decidí ponerle Mariposa Blanca por una de las rimas y, casualmente, las mariposas tienen un significado muy importante, la transformación, pasar a una nueva etapa, creo que son mensajeras también de las personas que ya no están con nosotros, así que me pareció que estaba bueno.

Estilo. Y la propuesta del libro es un formato diferente, un acordeón súper livianito en peso, las puntas redondeadas y eso facilita que los niños puedan manipularlo, explorarlo o sea pensar en el libro no solamente desde lo lingüístico, desde el lenguaje, sino también como el libro objeto”.

Concepto. “El libro fue ilustrado por Magalí Mancilla. Las ilustraciones, la verdad que son muy lindas porque tienen mucho color, pero a su vez no contaminan, lo cual permite, digamos, que los más pequeñitos puedan sentirse convocados, pero no tener como muchos estímulos juntos. No sobreestimulados. La verdad que tomó el concepto”.