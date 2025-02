El desafío del "callo solar" viral en redes: qué es y por qué no es recomendable

En una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, la dermatóloga Ana De Pablo desmintió la existencia del "callo solar", un concepto erróneo que sugiere que la piel puede desarrollar una protección natural contra el daño solar.

"No existe el callo solar. La exposición en forma paulatina y crónica va produciendo un daño en la piel que es acumulativo", afirmó. Y aclaró que aunque algunas pieles no se enrojezcan rápidamente, eso no significa que no sufran daño, lo que puede llevar al desarrollo de lesiones premalignas o malignas.

Sobre el uso de protectores solares, aseguró que "no hay ninguna evidencia de que haya daño por el uso continuo del protector". Recomendó su aplicación en áreas expuestas, como la cara, durante todo el año, ya que esto ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel.

La especialista observó un aumento significativo en las consultas por daños solares en las últimas dos décadas. "La consulta por el daño que produce el sol, ya sea en forma de manchas o de lesiones precoces o cancerosas, es muy frecuente", comentó. Aunque los pacientes a menudo no mencionan su exposición solar, los dermatólogos pueden identificar los daños. "Esa consulta es todo el año", añadió.

Respecto a las personas con lunares, De Pablo recomendó realizar una consulta dermatológica para evaluar el tipo de lunares. "La protección debería ser la misma que la persona que no tiene lunares", explicó, aunque reconoció que aquellos con más lunares tienen un riesgo mayor de problemas relacionados.

La especialista también destacó un cambio en la conciencia sobre el cuidado solar. "Hay mucha más conciencia de lo que la exposición al sol puede provocar", dijo, notando que las generaciones más jóvenes son más cuidadosas. "No toman el sol que las personas de más de 50, 60, y no tienen ese color chocolate que tenían las personas antes", agregó.

En cuanto a la vitamina D, De Pablo aclaró que "los protectores solares no evitan obtener la vitamina D". Explicó que, con una exposición adecuada al sol, es posible sintetizar suficiente vitamina D sin que el uso de protector solar interfiera. "Se han hecho estudios y se ha comprobado que utilizando protector no hay gran variación en la síntesis de la vitamina D", concluyó.

Finalmente, mencionó la responsabilidad de los influencers en redes sociales, señalando que, aunque hay quienes comparten información incorrecta sobre el cuidado solar, "por suerte son más los otros los que hacen un buen laburo". Instó a los medios a ayudar a difundir información veraz y a promover la protección solar adecuada.

Entrevista de Lucas Correa.