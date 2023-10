"Drácula" en Rosario: Milone se despide de "Mina" en la ciudad y en Cadena 3

Rosario se prepara para recibir a uno de los musicales más emblemáticos de la escena argentina: "Drácula". La obra, que ha cautivado a millones desde su estreno en 1991 en el Luna Park, llegará a la ciudad el sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Teatro Broadway como parte de su gira de despedida.

Este hito cultural, escrito y dirigido por la destacada dupla Pepe Cibrián y Ángel Mahler, ha dejado una huella imborrable en la historia del teatro musical.

Cecilia Milone, una de las artistas emblemáticas del elenco, se sentó en exclusiva en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario para hablar sobre su experiencia en la obra y su emotiva despedida del personaje de “Mina”.

Fusión con el personaje. "Yo siento que hay un montón de cosas de ‘Mina’ que Pepe Cibrián (director de la obra) tomó de mí. Audicionamos casi un mes sin saber".

Adiós. "Yo no hago más este personaje. Prometo que la ceremonia es en Rosario. Esta es la nota exclusiva donde lo digo. Estoy conmovida que sea en Rosario".

Drácula rosarino. "El Drácula de Pepe Cibrián no nació en Transilvania, nació en Rosario. Yo no me despido de Drácula, me despido de mi personaje. Yo hice de todo, pero siempre me sumé a las versiones power de Drácula".

Tiempos. "Mientras Juan Rodó pueda seguir artística y físicamente puede hacer Drácula para siempre. Soy muy detallista, pero soy muy paciente. Yo estoy haciendo paralelamente un espectáculo de tango, en el cual me gustaría empezar una nueva gira".

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.