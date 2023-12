Viva la Radio Rosario Denuncian que Presupuesto 2024 tiene un recorte en Educación respecto a 2023 Audio

La Ley de Presupuesto de 2024, que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, estipula un recorte de los recursos para el Ministerio de Educación respecto de lo aportado en 2023. Puntualmente, en el corriente ejercicio se destinaron 6,02 por ciento de las partidas, mientras que para el que viene se estarían brindando un 5,34 por ciento.

Leyre Sáenz Guillén, analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, dialogó con Viva la Radio, por Cadena 3 Rosario, y explicó que “el financiamiento es algo necesario, no suficiente, pero necesario” para el funcionamiento de la cartera. “Sin recursos no se pueden llevar a cabo mejores políticas, ni mejorar la infraestructura, etc. En Argentina tenemos la Ley de Educación Nacional de 2006, la cual dice que del PBI anual se debería destinar un 6% a educación. De este 6%, 1 de cada 4 pesos lo debería poner Nación y 3 de cada 4 pesos las provincias. Lo que vemos de ese tiempo a acá es que solo en 3 años se cumplió la norma”, continuó.

La economista y magíster en Economía de la Universidad de San Andrés remarcó que “en este presupuesto 2024, uno de los datos más llamativos es que uno de los programas del Ministerio de Educación que menos recibiría es el fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes”. “Entonces, no es que solo se está cayendo el presupuesto, sino que estamos sacándole en donde más se necesitaría”, disparó

Por último, Sáenz Guillén se refirió al cambio de Gobierno y lo que esperan con Javier Milei al frente del Ejecutivo: “Este año lanzamos una campaña por la alfabetización inicial, a raíz de un informe en el que mostramos que uno de cada dos chicos de tercer grado no entiende lo que lee, y antes de las PASO logramos que los seis precandidatos a presidente firmaran un compromiso por la alfabetización inicial. Por otro lado, creemos el informe es una oportunidad porque seguramente este presupuesto por el nuevo gobierno sea revisado y cambiado”.