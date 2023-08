Cayó vidrio de un edificio sobre un auto estacionado en pleno centro.

Un incidente inusual tuvo lugar en el microcentro de la ciudad de Rosario, cuando desde el balcón de un edificio cayó un vidrio y se precipitó sobre un auto estacionado en la calle Paraguay al 200.

El hecho ocurrió de manera relativamente afortunada, ya que no llegó a caer sobre la concurrida vereda, evitando así un riesgo potencial para los transeúntes.

Según la versión del titular del auto afectado al móvil de Cadena 3 Rosario, esto se produjo pasado mediodía.

"Yo estoy estacionado en calle Paraguay 264, y cuando voy a trabajar, bueno, me doy cuenta que la luz estaba rota, pensé que era un choque, y unos vecinos me comentan que una hora antes, cerca de las 11.40, se desprende uno de los vidrios del balcón, de los edificios, y de alguna forma planea y no cae sobre la vereda, por suerte, sino sobre la calle", expresó

Y completó: "Cae de forma vertical sobre el lateral izquierdo de mi auto, sobre la puerta y bueno queda clavado prácticamente, entre el vidrio del auto y la puerta, la chapa la rompe, la destroza y bueno también el espejo, solamente daño material."