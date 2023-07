Ayudó a un vecino a recuperar camioneta: casi se infarta y liberaron al ladrón

En un acto de valentía, dos ciudadanos se convirtieron en héroes al perseguir y detener a un ladrón que había robado un automóvil en el microcentro de la ciudad, el pasado viernes. El incidente, que tuvo por la tarde en la intersección de las calles Oroño y Urquiza, conmocionó a la zona y dejó a uno de los ayudantes internado en estado crítico.

El vehículo, propiedad de un vecino local, fue recuperado por la policía gracias a la rápida reacción de los vecinos de la zona que asistieron a Juan Pérez, la víctima del hurto.

Sin embargo, la noticia de que el ladrón había sido liberado casi de inmediato generó indignación entre los involucrados. Uno de los vecinos que participó en la persecución, sufrió complicaciones cardíacas tras el incidente y tuvo que ser internado con cuidados intensivos.

Su hermana Marcela, en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, expresó su frustración ante la liberación del delincuente: "A mí no me sorprendió. Quería decir la verdad, porque el mismo policía que estaba en esta esquina me dijo: 'Mañana está libre ese hombre'. Así que para mí no fue sorpresa porque me dijo: '¿Sabés por qué va a estar libre? Porque no tiene armas y porque no se quedó con los robados. Entonces, ¿qué le van a imputar?'".

La hermana destacó que lo más importante para él es que el propietario del automóvil recuperó su vehículo y puede continuar con su trabajo.