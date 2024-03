Asesinaron a balazos a una joven en plena vía pública en el oeste de Rosario.

En un nuevo episodio de violencia en las calles de Rosario, una joven fue asesinada tras recibir un disparo en la cabeza. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Flores y Donado, a escasos metros de la comisaría 22ª, en el barrio de Fisherton.

Según información preliminar, un individuo, hasta el momento no identificado, disparó contra la víctima, una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada, mientras esta se encontraba en la zona.

El agresor, quien se desplazaba en bicicleta, perpetró el ataque de manera sorpresiva y se dio a la fuga rápidamente del lugar.

El fiscal Patricio Saldutti interviene en la investigación del caso, mientras que el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en la recolección de evidencias y testimonios que puedan arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon al ataque.

Confirmó que el arma utilizada fue una pistola calibre 9 milímetros, y que se encontraron al menos diez orificios en el cuerpo, que se presume serían de entrada y salida. Todos fueron del torso hacia arriba del cuerpo.

“Al parecer una chica de 18 años, que bajó del colectivo y caminaba hacia la casa, desde el trayecto habitual para volver a su domicilio, venía de trabajar nos dijo la mamá y cuando estabaaquí en el lugar del hecho la interceptó un muchacho en bicicleta y le efectuó disparos certeros que acabaron con su vida”, narró el fiscal.

Y confirmó: “Era un solo atacante en bicicleta, usó una sola arma de fuego, que es una pistola 9 milímetros, no descartamos la hipótesis del robo, porque tiene todas sus pertenencias, y porque los disparos han sido certeros y le ocasionaron la muerte instantáneamente”.

En cuanto al posible destino de la investigación, Saldutti afirmó: “Según la familia dice que se conoce a quien dispara. Sospechan de quienes pueden llegar a ser las personas involucradas en el narcomenudeo en el barrio, pero bueno, no tenemos certeza porque no hay testigos del hecho, hay una sola cámara que está exactamente arriba, pero lo acabamos de constatar y no graba”.

Informe de Agostina Meneghetti.