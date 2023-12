Viajaban a Brasil y hace más de 12 horas están varados en el aeropuerto Córdoba

Un grupo de personas que viajaban desde Córdoba con destino a Brasil a través de la aerolínea Gol se encuentran varados desde hace más de 12 horas en el aeropuerto Ambrosio Taravela.

Según les informó la aerolínea, se rompió una rueda delantera del avión y por eso la aeronave no pudo salir. El viaje estaba previsto para este viernes a las 3 de la madrugada, y ahora con suerte podrán viajar este sábado a las 19 horas.

Lara, una de las pasajeras que viajaba junto a su familia contó a Cadena 3 que llegaron anoche a las 22 y desde las 3 de la madrugada no tienen respuesta.

"No confirmaron nada, buscan aerolíneas para poder viajar, no hay vuelos, no hay asientos. Acá hay menores, lactantes, personas con discapacidad, otros que que se pusieron mal. La aerolínea no da respuesta, nos dijeron que nos fuéramos, que el vuelo se canceló a las 5 de la mañana y nada", relató.

La mujer viaja junto a otras 16 personas de su familia, son oriundo de Río Cuarto y tenían una conexión en Río de Janeiro con otro vuelo hacia el norte de Brasil. "Suspendieron el vuelo, pidieron una goma a Brasil y supuestamente llega en un vuelo de Flybondi. La tienen que poner y si funciona el vuelo sale a las 19", comentó.

"Perdimos conexión, hotel. Es terrible porque el tema es que no hay respuesta de la aerolínea. Recién ahora buscan ubicarnos con otras aerolíneas", lamentó.

Informe de Fernando Barrionuevo.