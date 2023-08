Se recibió de arquitecto y está más cerca de su sueño: hacerle la casa a su mamá

Alejandro Montero tiene 30 años y se recibió de arquitecto, tras nacer en el seno de una familia muy humilde en la ciudad salteña de Güemes, ubicada a 50 kilómetros de la capital.

Con el sueño de recibirse para construirle la casa a su mamá, quien levantó modestamente ladrillo por ladrillo junto a sus hermanos, el joven logró la meta y ahora luchará por cumplir el sueño de ambos.

Su mamá, Emiliana Montero, crió ocho hijos trabajando en el campo y de empleada doméstica, mientras que Alejandro abrió sus alas tras terminar el colegio y se fue a Buenos Aires a estudiar en la Universidad Nacional de San Martín.

"Lo que más me costó fue haberme ido de la casa de mamá. Cuando me sacaba buenas notas y quería contarles a mi mamá y a mis hermano, no podía y estuve solo, fue duro", dijo a Cadena 3.

Y siguió: "mi próxima meta es juntar plata y hacerle la casa bien a mi mamá, porque ella se la levantó con sus hermanos, por que ella no podía pagarle a alguien que lo haga".

Además, el joven dio un mensaje: "quiero decir que se animen a soñar e imaginarse en un lugar distinto donde todo sea mejor, y que se animen a intentarlo".

Por su parte, su mamá, Emiliana Montero, lo fue a visitar a Buenos Aires cuando su hijo recibió el título: "Vengo a buscar a mi hijo que hoy se recibía. Estoy re contenta porque él cumplió su sueño, que era ser arquitecto. Se defendió solito en la vida porque no tuvo quien le ayude monetariamente", expresó.

Y concluyó: "Los hijos crecen y tienen que aprender a volar, y mi hijo voló".

En el video se puede ver que él, muy agradecido con su madre, le dijo: "Todo lo que hago es para que te rías y seas feliz", y la abrazó.

Informe de Elisa Zamora.