Denuncian maltrato infantil en el "Hogar Padre Gualterio Ansaldi" de Tartagal

Luisa Ruíz Díaz, religiosa de Campamento Vespucio, Salta, pidió en sede judicial la guarda de la niña de 11 años que este lunes había sido reportada como desaparecida por las autoridades del Hogar Walterio Ansaldi de la ciudad de Tartagal, donde aún está alojada.

En ese marco, la religiosa contó en Cadena 3 que la menor apareció el jueves a la noche en la puerta de su casa para pedirle auxilio, denunciando maltrato infantil en el Hogar Gualterio Ansaldi.

"Estamos tratando de rescatarlos de todo lo que están viviendo en este hogar de acá de Tartagal", señaló Ruíz Díaz.

Y amplió: "La niñita iba perdida, no la encontrábamos, y apareció en mi casa, se abrazó a mí y me dice ‘hermanita no me lleve de vuelta a ese lugar, yo no quiero volver por que en ese lugar me pegan, me hacen de todo, por favor no me dejen, yo me voy a me voy a quedar acá encerrada para no salir’".

Luego dijo que asistió a la Policía. "El jefe de la brigada me dice ''tiene que acompañarnos, solamente le vamos a firmar un papel donde usted va a decir que la niña está en su casa y la traemos de vuelta a usted y a la niña''. Me hicieron unos papeles y me secuestraron el celular".

Cabe destacar que tras conocerse el caso de esta pequeña, otros menores también indicaron maltrato en el mismo hogar.

En esa línea, la religiosa amplió: "Estos son niños golpeados que quieren volver al hogar donde estuvieron conmigo. Si yo no la dejaba en el hogar, me llevaban presa".

Consultada sobre si ahora pidió la custodia de la niña, dijo que sí.

Por su parte, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Carina Iradi, dijo a Cadena 3 que "no hay denuncias".

Informe de Elisa Zamora.