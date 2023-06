Quién es Yevgeny Prigozhin, el líder acusado de organizar un golpe en Rusia

Yevgeny Prigozhin, jefe de la milicia Wagner y una persona clave en la ofensiva militar rusa en Ucrania, intensificó el viernes su desafío directo a Moscú al llamar a una rebelión armada destinada a derrocar al ministro de Defensa ruso. Los servicios de seguridad reaccionaron de forma inmediata, lo que abrió una investigación penal contra Prigozhin y se ordenó su arresto.

El analista en relaciones internacionales y ciudadano ucraniano, Oleksii Otkydach, explicó a Cadena 3 que la situación en la capital de Rusia es complicada porque no se tiene claro qué es lo que Prigozhin quiere lograr. "No se sabe si lo que quiere es negociar. No se trata de generar una rebelión, sino de un levantamiento".

Precisó que "los recursos de los Wagner no son infinitos, por lo que esto no da para un enfrentamiento largo. Esto podría terminar en los días que llegan".

Y amplió: "En los últimos meses, paso a paso, todos pensaban que se trataba de algo retórico. Nadie pensaba en un conflicto armado. Lo que Prigozhin está haciendo sería un método para recibir más apoyo y recursos, como municiones para usar contra el Gobierno ruso".

Advirtió que si el líder de Wagner no encuentra apoyo, será derrotado porque sus recursos son menores. "En estas condiciones caóticas, puede facilitar la contraofensiva ucraniana", sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Prigozhin fue considerado durante un tiempo como aliado cercano del presidente Vladimir Putin. Poco a poco, ganó influencia política y se lanzó en una confrontación con autoridades políticas y militares, aunque su ascenso fue desde abajo.

Lo condenaron por robo y asalto en 1981 y condenado a 12 años de prisión. Tras su liberación, inauguró un restaurante en San Petersburgo en la década de 1990. Fue entonces que conoció a Putin, quien era vicealcalde de la ciudad.

Prigozhin utilizó ese vínculo para desarrollar un negocio de catering y tuvo contratos lucrativos del gobierno ruso que le valieron el apodo del "chef de Putin".

Luego se expandió a otras áreas, incluyendo medios de comunicación y una "fábrica de trolls" en internet por la que Estados Unidos lo acusó de intervenir en las elecciones presidenciales de 2016.

En enero, Prigozhin reconoció haber fundado, dirigido y financiado la oscura empresa Grupo Wagner. Fue detectado por primera vez en acción en el este de Ucrania, poco después que estallara un conflicto separatista en 2014, semanas después a la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia.

Mientras respaldaba la insurgencia separatista en el Donbás, el corazón industrial del este de Ucrania, Rusia negó haber enviado sus propias armas y tropas allí pese a la evidencia de lo contrario. El involucrar a contratistas privados en la lucha, permitió a Moscú mantener cierto grado de negación.

Wagner también se desplegó en Siria, donde Rusia apoyó al gobierno de Bashar Assad en una guerra civil. En Libia, combatieron al lado de las fuerzas del comandante Jalifa Hafter. La empresa también ha operado en la República Centroafricana y Mali.

Prigozhin usó el despliegue de Wagner en Siria y países africanos para obtener lucrativos contratos mineros, según indicaron algunos medios europeos y norteamericanos. La subsecretaria de Estado estadounidense, Victoria Nuland, aseguró en enero que la compañía estaba utilizando su acceso al oro y otros recursos en África para financiar las operaciones en Ucrania.

Medios rusos aseguraron que Wagner estuvo involucrado en los asesinatos en 2018 de tres periodistas rusos en la República Centroafricana que investigaban las actividades del grupo, asesinatos que nunca fueron esclarecidos hasta el momento.

Por su parte, los países occidentales y expertos de la ONU han acusado a los mercenarios de Wagner de violar los derechos humanos en toda África, incluyendo en la República Centroafricana, Libia y Mali.

La conformación de Wagner se realizó a partir de una recorrida de Prigozhin por las cárceles rusas, tras prometer indultos si sobrevivían a un periodo de medio año de servicio en el frente de batalla con la empresa.

Prigozhin aseveró durante una entrevista que había reclutado a 50.000 convictos, de los cuales unos 10.000 fueron abatidos en Bajmut. Aseguró que llegó a contar con 50.000 hombres a su disposición y cerca de 35.000 en el frente de batalla en todo momento.

Entrevista de Guillermo López.